Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после схода с рельсов вагонов под Липецком - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/sk-2037895404.html
СК возбудил дело после схода с рельсов вагонов под Липецком
СК возбудил дело после схода с рельсов вагонов под Липецком - РИА Новости, 27.08.2025
СК возбудил дело после схода с рельсов вагонов под Липецком
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода с рельсов двух вагонов грузового поезда в Липецкой области, ущерб превысил 1 миллион рублей,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:39:00+03:00
2025-08-27T15:39:00+03:00
происшествия
россия
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода с рельсов двух вагонов грузового поезда в Липецкой области, ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. На железнодорожной станции Телегино ЮВЖД в Липецкой области 26 июня сошли с рельсов два грузовых вагона, в результате вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Предварительно, это произошло из-за неправильной установки стрелочных переводов. "Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", — говорится в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. Следователи выяснили, что собственнику грузовых вагонов причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, его сейчас возмещают.
https://ria.ru/20250825/poezd-2037490490.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после схода с рельсов вагонов под Липецком

СК возбудил дело после схода с рельсов двух вагонов поезда в Липецкой области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода с рельсов двух вагонов грузового поезда в Липецкой области, ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
На железнодорожной станции Телегино ЮВЖД в Липецкой области 26 июня сошли с рельсов два грузовых вагона, в результате вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Предварительно, это произошло из-за неправильной установки стрелочных переводов.
"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", — говорится в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Следователи выяснили, что собственнику грузовых вагонов причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, его сейчас возмещают.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе
25 августа, 16:58
 
ПроисшествияРоссияЛипецкая областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала