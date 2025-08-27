https://ria.ru/20250827/sk-2037895404.html
СК возбудил дело после схода с рельсов вагонов под Липецком
СК возбудил дело после схода с рельсов вагонов под Липецком
ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода с рельсов двух вагонов грузового поезда в Липецкой области, ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. На железнодорожной станции Телегино ЮВЖД в Липецкой области 26 июня сошли с рельсов два грузовых вагона, в результате вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Предварительно, это произошло из-за неправильной установки стрелочных переводов. "Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", — говорится в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. Следователи выяснили, что собственнику грузовых вагонов причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, его сейчас возмещают.
