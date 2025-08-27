Рейтинг@Mail.ru
14:07 27.08.2025 (обновлено: 14:25 27.08.2025)
Силуанов назвал приоритет федерального бюджета до 2028 года
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Правительство РФ в середине сентября рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, его основным приоритетом является обеспечение ресурсами национальных целей развития, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Сегодня по нашим планам осуществляется работа по подготовке бюджета на следующие три года, наш основной приоритет - обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития, которые вы поставили задачей в указах", - сказал Силуанов."Бюджет мы рассмотрим в правительстве к середине сентября месяца, сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами. В настоящее время идет активная работа с ведомствами", - добавил глава Минфина.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Правительство РФ в середине сентября рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, его основным приоритетом является обеспечение ресурсами национальных целей развития, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Сегодня по нашим планам осуществляется работа по подготовке бюджета на следующие три года, наш основной приоритет - обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития, которые вы поставили задачей в указах", - сказал Силуанов.
"Бюджет мы рассмотрим в правительстве к середине сентября месяца, сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами. В настоящее время идет активная работа с ведомствами", - добавил глава Минфина.
