Сийярто: поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг не в полном объеме - РИА Новости, 27.08.2025
17:54 27.08.2025 (обновлено: 18:00 27.08.2025)
Сийярто: поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг не в полном объеме
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме."Мы обсудили ситуацию по телефону с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже с завтрашнего дня, сначала в тестовом режиме и в меньших объёмах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр уточнил, что Венгрия за те несколько дней, что нефтепровод ремонтировался, не начинала использовать стратегические резервы нефти, обойдясь коммерческими."Вместе с тем мы призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" - подчеркнул он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
60
Новости
россия
Россия
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
"Мы обсудили ситуацию по телефону с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже с завтрашнего дня, сначала в тестовом режиме и в меньших объёмах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр уточнил, что Венгрия за те несколько дней, что нефтепровод ремонтировался, не начинала использовать стратегические резервы нефти, обойдясь коммерческими.
"Вместе с тем мы призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" - подчеркнул он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
