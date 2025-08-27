Сийярто: поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг не в полном объеме
Поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг не в полном объеме
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
"Мы обсудили ситуацию по телефону с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже с завтрашнего дня, сначала в тестовом режиме и в меньших объёмах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр уточнил, что Венгрия за те несколько дней, что нефтепровод ремонтировался, не начинала использовать стратегические резервы нефти, обойдясь коммерческими.
"Вместе с тем мы призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" - подчеркнул он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.