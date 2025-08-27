Рейтинг@Mail.ru
Участники "Интервидения" раскроют свой культурный код, считает Швыдкой - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:06 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/shvydka-2037757919.html
Участники "Интервидения" раскроют свой культурный код, считает Швыдкой
Участники "Интервидения" раскроют свой культурный код, считает Швыдкой - РИА Новости, 27.08.2025
Участники "Интервидения" раскроют свой культурный код, считает Швыдкой
Каждая страна-участница международного музыкального конкурса "Интервидение" сможет раскрыть свой культурный код и индивидуальность, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T00:06:00+03:00
2025-08-27T00:06:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
михаил швыдкой
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/18/1517011887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18eb4bc1a59b633bb5d5872a8563451a.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Каждая страна-участница международного музыкального конкурса "Интервидение" сможет раскрыть свой культурный код и индивидуальность, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Хрустальный кубок свидетельствует о чистоте помыслов всех участников "Интервидения". Каждая страна здесь сможет раскрыть свой культурный код, свою душу и индивидуальность. Конкурс представит богатство и мощь великих мировых культур, в том числе китайской, индийской, латиноамериканской, сербской и даже американской", - сказал он. По мнению Швыдкого, именно искусство, как и спорт, несмотря на конкуренцию, являются сферами любви. "Мы понимаем, что нельзя никого заставить любить. Когда люди начинают петь, то многие вещи уходят на задний план. В эти моменты все едины и забывают о разногласиях. На "Интервидении" будет определен один победитель, однако проигравших не будет", - отметил он. Президент России Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html
https://ria.ru/20250501/shvydkoy-2014604185.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/18/1517011887_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_8847bebb93c4b0c034a4c7781ab4f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), михаил швыдкой, владимир путин, shaman (ярослав дронов)
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Швыдкой, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Участники "Интервидения" раскроют свой культурный код, считает Швыдкой

Швыдкой: каждый участник «Интервидения» сможет раскрыть свой культурный код

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Швыдкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Каждая страна-участница международного музыкального конкурса "Интервидение" сможет раскрыть свой культурный код и индивидуальность, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Хрустальный кубок свидетельствует о чистоте помыслов всех участников "Интервидения". Каждая страна здесь сможет раскрыть свой культурный код, свою душу и индивидуальность. Конкурс представит богатство и мощь великих мировых культур, в том числе китайской, индийской, латиноамериканской, сербской и даже американской", - сказал он.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27
По мнению Швыдкого, именно искусство, как и спорт, несмотря на конкуренцию, являются сферами любви.
"Мы понимаем, что нельзя никого заставить любить. Когда люди начинают петь, то многие вещи уходят на задний план. В эти моменты все едины и забывают о разногласиях. На "Интервидении" будет определен один победитель, однако проигравших не будет", - отметил он.
Президент России Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Швыдкой рассказал о переговорах с США и Европой по "Интервидению"
1 мая, 19:06
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ШвыдкойВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала