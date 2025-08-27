https://ria.ru/20250827/shkoly-2037894889.html

Новые школы откроются в восьми регионах России при поддержке ВЭБ

Новые школы откроются в восьми регионах России при поддержке ВЭБ - РИА Новости, 27.08.2025

Новые школы откроются в восьми регионах России при поддержке ВЭБ

В День знаний в восьми регионах РФ откроются 13 новых школ, построенных по концессиям между "ПроШколой" (дочерняя структура ВЭБа) и властями, сообщила... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T15:38:00+03:00

2025-08-27T15:38:00+03:00

2025-08-27T15:38:00+03:00

россия

школа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578031678_0:58:3000:1746_1920x0_80_0_0_6361825064204830947ace65fcda44c6.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В День знаний в восьми регионах РФ откроются 13 новых школ, построенных по концессиям между "ПроШколой" (дочерняя структура ВЭБа) и властями, сообщила госкорпорация. "В День знаний в восьми регионах страны откроются 13 новых школ, построенных по концессионным соглашениям между ООО "ПроШкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и региональными или муниципальными властями. Объекты сданы в Республике Чувашия, Республике Саха (Якутия), Челябинской, Тульской, Белгородской, Архангельской, Липецкой и Сахалинской областях", - говорится в релизе. Отмечается, что совокупная стоимость проектов превысила 29 миллиардов рублей, из которых более 25 миллиардов "ПроШкола" привлекла за счет кредитов от ВЭБа и "Сбербанка". По данным госкорпорации, новые школы отличаются современной инфраструктурой и оснащением, ориентированным на инновационные образовательные программы. "В них есть инженерные, IT-, медицинские, кадетские, химико-биологические и другие классы. В оснащение входят лаборатории робототехники, студии 3D-моделирования, звукозаписи, телерадиовещания, виртуальной реальности. Инклюзивная среда - лифты, подъемники, пандусы, расширенные дверные проемы, сенсорные комнаты, кабинеты дефектолога и психолога - ориентирована на обучение детей с травмами и особенностями развития", - уточняется в материалах. Также отмечается, что строительство школ велось по механизму концессии, который позволяет регионам получать новые учебные заведения "в рассрочку". Возведение объектов финансируется за счет капитальных грантов (преимущественно из федерального бюджета) и средств кредиторов - ВЭБ.РФ и "Сбербанка", говорится в релизе. "Впоследствии местные власти выплачивают полную стоимость - как правило, в течение 10-15 лет. Такой подход снижает единовременную нагрузку на бюджеты и дает регионам возможность строить одновременно больше школ", - сообщается в материалах. "Повышение качества жизни каждой российской семьи - один из основных приоритетов государства. Реализовывая федеральные и национальные проекты, ВЭБ.РФ создает надежный фундамент для будущего страны. В частности, строительство новых школ помогает развивать регионы и выводить образование на новый уровень", - прокомментировал главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО "ПроШкола" Александр Чеботарев. Он добавил, что до конца 2026 года при участии "ПроШколы" планируется построить более 60 учебных заведений в 22 регионах, где будут учиться около 50 тысяч школьников. "Всего с 2022 года по 1 сентября 2025 года будет введено 36 школ общей мощностью 29 314 мест в 22 субъектах РФ. Общая стоимость строительства составит почти 65 миллиардов рублей", - сообщается в пресс-релизе.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, школа