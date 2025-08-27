Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили полевой склад ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 27.08.2025
ВС России уничтожили полевой склад ВСУ в ДНР
Подразделения российской "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский автомобиль и полевой склад ВСУ у Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский автомобиль и полевой склад ВСУ у Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА 6-й отдельной мотострелковой бригады (казачьей) 3-й общевойсковой армии провели налет ударных БПЛА в районе н.п. Северск. В результате налета была поражена машина подвоза боекомплекта в самом населенном пункте, а также замаскированный склад военного имущества ВСУ в прилегающей лесопосадке", — говорится в сообщении.
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский автомобиль и полевой склад ВСУ у Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА 6-й отдельной мотострелковой бригады (казачьей) 3-й общевойсковой армии провели налет ударных БПЛА в районе н.п. Северск. В результате налета была поражена машина подвоза боекомплекта в самом населенном пункте, а также замаскированный склад военного имущества ВСУ в прилегающей лесопосадке", — говорится в сообщении.
Удар Геранями по цеху сборки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
25 июня, 09:44
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
