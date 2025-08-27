https://ria.ru/20250827/seversk-2037902115.html

ВС России уничтожили полевой склад ВСУ в ДНР

Подразделения российской "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский автомобиль и полевой склад ВСУ у Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск выявили и уничтожили украинский автомобиль и полевой склад ВСУ у Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА 6-й отдельной мотострелковой бригады (казачьей) 3-й общевойсковой армии провели налет ударных БПЛА в районе н.п. Северск. В результате налета была поражена машина подвоза боекомплекта в самом населенном пункте, а также замаскированный склад военного имущества ВСУ в прилегающей лесопосадке", — говорится в сообщении.

2025

