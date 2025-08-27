Рейтинг@Mail.ru
К протестам в Сербии причастны спецслужбы соседних стран, заявил депутат
06:05 27.08.2025 (обновлено: 07:05 27.08.2025)
К протестам в Сербии причастны спецслужбы соседних стран, заявил депутат
БЕЛГРАД, 27 авг - РИА Новости. К организациям протестов в Сербии причастны спецслужбы стран, в частности, Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговины и самопрозглашённого Косово, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун. "Агентство безопасности и информации (БИА, сербская контрразведка, - ред.) скомпрометировала работу Управления безопасности и разведки Хорватии (SOA), когда открыли несколько их внедренных агентурных групп. Замешаны и другие спецслужбы региона, например, "Косовское разведывательное агентство" (AKI), действующее в центральной Сербии. Есть участие Сараево и Софии (Боснии и Герцеговины и Болгарии, ред.)", - заявил Дрецун РИА Новости.Однако лидерство в этом принадлежит все-таки Хорватии, отметил он."Загреб в этом первый. Здесь точно приток средств, поэтому финансирование протестов многостороннее. Сейчас напрямую вливаются деньги, чье происхождение неизвестно. Они могут быть и из нелегальных сомнительных источников, а может и из легальных. Но речь идет об огромных деньгах", - заявил он.Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
2025
БЕЛГРАД, 27 авг - РИА Новости. К организациям протестов в Сербии причастны спецслужбы стран, в частности, Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговины и самопрозглашённого Косово, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун.
"Агентство безопасности и информации (БИА, сербская контрразведка, - ред.) скомпрометировала работу Управления безопасности и разведки Хорватии (SOA), когда открыли несколько их внедренных агентурных групп. Замешаны и другие спецслужбы региона, например, "Косовское разведывательное агентство" (AKI), действующее в центральной Сербии. Есть участие Сараево и Софии (Боснии и Герцеговины и Болгарии, ред.)", - заявил Дрецун РИА Новости.
Однако лидерство в этом принадлежит все-таки Хорватии, отметил он.
"Загреб в этом первый. Здесь точно приток средств, поэтому финансирование протестов многостороннее. Сейчас напрямую вливаются деньги, чье происхождение неизвестно. Они могут быть и из нелегальных сомнительных источников, а может и из легальных. Но речь идет об огромных деньгах", - заявил он.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
