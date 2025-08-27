https://ria.ru/20250827/serbiya-2037767726.html

Одобряющий санкции политик не может быть главой Сербии, заявил посол России

Одобряющий санкции политик не может быть главой Сербии, заявил посол России - РИА Новости, 27.08.2025

Одобряющий санкции политик не может быть главой Сербии, заявил посол России

Политик, давший добро на антироссийские санкции и признавший независимость самопровозглашенного Косово, не удержался бы во главе Сербии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T03:12:00+03:00

2025-08-27T03:12:00+03:00

2025-08-27T08:49:00+03:00

в мире

сербия

россия

косово

александр вучич

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:86:400:311_1920x0_80_0_0_26ff5ae2eb5594500f4f7a3305ef002b.jpg

БЕЛГРАД, 27 авг — РИА Новости. Политик, давший добро на антироссийские санкции и признавший независимость самопровозглашенного Косово, не удержался бы во главе Сербии, заявил РИА Новости посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Человек, который признает Косово, не может оставаться у руля (Сербии). И не сможет ни одного дня. И вряд ли будет популярным (в Сербии) и стабильно действующим политик тот, который свернет, будет свертывать отношения с Россией. Я уж не говорю — тот, который даст добро на присоединение к антироссийским евросоюзовским санкциям", — сказал дипломат. Он отметил, что антироссийские санкции не отвечают ни настроениям простых сербов, ни интересам экономики Сербии. Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам президент Александр Вучич. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037762527.html

https://ria.ru/20250826/serbiya-2037583422.html

сербия

россия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, косово, александр вучич, нато, оон