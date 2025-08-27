Рейтинг@Mail.ru
Одобряющий санкции политик не может быть главой Сербии, заявил посол России
03:12 27.08.2025 (обновлено: 08:49 27.08.2025)
Одобряющий санкции политик не может быть главой Сербии, заявил посол России
БЕЛГРАД, 27 авг — РИА Новости. Политик, давший добро на антироссийские санкции и признавший независимость самопровозглашенного Косово, не удержался бы во главе Сербии, заявил РИА Новости посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Человек, который признает Косово, не может оставаться у руля (Сербии). И не сможет ни одного дня. И вряд ли будет популярным (в Сербии) и стабильно действующим политик тот, который свернет, будет свертывать отношения с Россией. Я уж не говорю — тот, который даст добро на присоединение к антироссийским евросоюзовским санкциям", — сказал дипломат. Он отметил, что антироссийские санкции не отвечают ни настроениям простых сербов, ни интересам экономики Сербии. Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам президент Александр Вучич. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Боцан-Харченко: поддержавший санкции политик не удержался бы во главе Сербии

БЕЛГРАД, 27 авг — РИА Новости. Политик, давший добро на антироссийские санкции и признавший независимость самопровозглашенного Косово, не удержался бы во главе Сербии, заявил РИА Новости посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Человек, который признает Косово, не может оставаться у руля (Сербии). И не сможет ни одного дня. И вряд ли будет популярным (в Сербии) и стабильно действующим политик тот, который свернет, будет свертывать отношения с Россией. Я уж не говорю — тот, который даст добро на присоединение к антироссийским евросоюзовским санкциям", — сказал дипломат.
Запад требовал от Вучича присоединиться к санкциям, заявил посол России
01:18
Он отметил, что антироссийские санкции не отвечают ни настроениям простых сербов, ни интересам экономики Сербии.
Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам президент Александр Вучич.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Посол России высказался о беспорядках в Сербии
Вчера, 08:22
 
