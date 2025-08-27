Организаторы протестов в Сербии раздают толпе наличные, заявил депутат

Рейтинг@Mail.ru
БЕЛГРАД, 27 авг - РИА Новости. Огромные деньги "закачали извне" на организацию протестов в Сербии, доходит до того, что на митингах раздаются наличные, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун. "Огромное количество денег закачали извне в Сербию на эти протесты. Настолько, что эти деньги беспрепятственно раздаются тем, кто участвует как ударный кулак на этих демонстрациях", - рассказал РИА Новости Дрецун. По его словам, недавно был такой случай перед одним из факультетов в Белграде, ставшем центром протестов. "Один из участников этих незаконных протестов носил пачку купюр евро в руке и раздавал тем, кто участвовал в этих акциях. Двое преподавателей подошли к нему и сказали: зачем так, ты мог бы делать это более скрытно, но он не отреагировал и продолжил раздавать деньги", - рассказал парламентарий. По его словам, многие получают деньги за участие в протестах, особенно "ударные группы", которые вызывают насилие и нападают на полицию, журналистов и граждан. "Несколько раз протестующие студенты ссорились между собой из-за пропажи денег, потому что у них наличка на руках. Десятки тысяч евро на факультетах, где все это организуют, от кого-то получают", - рассказал Дрецун. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Акция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
