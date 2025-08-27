https://ria.ru/20250827/serbija-2037759338.html

Протестующие в Нови-Саде напали на полицию перед зданием университета

Протестующие в Нови-Саде напали на полицию перед зданием университета - РИА Новости, 27.08.2025

Протестующие в Нови-Саде напали на полицию перед зданием университета

Протестующие во втором по величине городе Сербии Нови-Сад студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T00:25:00+03:00

2025-08-27T00:25:00+03:00

2025-08-27T00:25:00+03:00

в мире

сербия

ивица дачич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026067378_321:0:1765:812_1920x0_80_0_0_92bd402260616639039337754c64ba23.png

БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Протестующие во втором по величине городе Сербии Нови-Сад студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич. Во вторник декан философского факультета местного университета Миливой Аланович выдворил из помещения протестующих студентов, которые блокировали его работу во время протестов. Их сторонники в соцсетях призвали собраться перед зданием, к вечеру там образовалась толпа и были направлены усиленные наряды полиции, автозаки, автомобили отряда быстрого реагирования и жандармерии. "Сотрудники подразделения быстрого реагирования были направлены на место событий без специальных причин, по призыву человека, который руководит факультетом, это наша обязанность. Демонстранты попытались препятствовать прибытию подразделения, не только словесно возмущались, но и физически толкали и выталкивали, ударяли, нападали на сотрудников, чтобы помешать им дойти до факультета. Руководитель отделения полиции Стари-Град смог пройти в помещение факультета, провел разговор с деканом и тот повторил свое заявление", - заявил Дачич на брифинге в МВД. Министр внутренних дел Сербии продемонстрировал видео потасовки и отметил, что на нем видно неспровоцированное нападение на полицию. По его словам, сейчас внутри философского факультета в Нови-Саде находятся около 15 преподавателей, снаружи полиция и жандармерия выставили кордон, чтобы не пускать внутрь протестующих. Дачич особо подчеркнул, что ведется работа по установлению лиц, напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду в Нови-Саде, о пострадавших не сообщалось. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.

https://ria.ru/20250826/serbiya-2037756128.html

https://ria.ru/20250826/serbiya-2037580313.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, ивица дачич