Протестующие в Нови-Саде напали на полицию перед зданием университета - РИА Новости, 27.08.2025
00:25 27.08.2025
Протестующие в Нови-Саде напали на полицию перед зданием университета
Протестующие в Нови-Саде напали на полицию перед зданием университета
Протестующие во втором по величине городе Сербии Нови-Сад студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T00:25:00+03:00
2025-08-27T00:25:00+03:00
в мире
сербия
ивица дачич
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Протестующие во втором по величине городе Сербии Нови-Сад студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич. Во вторник декан философского факультета местного университета Миливой Аланович выдворил из помещения протестующих студентов, которые блокировали его работу во время протестов. Их сторонники в соцсетях призвали собраться перед зданием, к вечеру там образовалась толпа и были направлены усиленные наряды полиции, автозаки, автомобили отряда быстрого реагирования и жандармерии. "Сотрудники подразделения быстрого реагирования были направлены на место событий без специальных причин, по призыву человека, который руководит факультетом, это наша обязанность. Демонстранты попытались препятствовать прибытию подразделения, не только словесно возмущались, но и физически толкали и выталкивали, ударяли, нападали на сотрудников, чтобы помешать им дойти до факультета. Руководитель отделения полиции Стари-Град смог пройти в помещение факультета, провел разговор с деканом и тот повторил свое заявление", - заявил Дачич на брифинге в МВД. Министр внутренних дел Сербии продемонстрировал видео потасовки и отметил, что на нем видно неспровоцированное нападение на полицию. По его словам, сейчас внутри философского факультета в Нови-Саде находятся около 15 преподавателей, снаружи полиция и жандармерия выставили кордон, чтобы не пускать внутрь протестующих. Дачич особо подчеркнул, что ведется работа по установлению лиц, напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду в Нови-Саде, о пострадавших не сообщалось. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
в мире, сербия, ивица дачич
В мире, Сербия, Ивица Дачич
© ФотоПротесты студентов и оппозиции в Сербии
Протесты студентов и оппозиции в Сербии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото
Протесты студентов и оппозиции в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Протестующие во втором по величине городе Сербии Нови-Сад студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
Во вторник декан философского факультета местного университета Миливой Аланович выдворил из помещения протестующих студентов, которые блокировали его работу во время протестов. Их сторонники в соцсетях призвали собраться перед зданием, к вечеру там образовалась толпа и были направлены усиленные наряды полиции, автозаки, автомобили отряда быстрого реагирования и жандармерии.
"Сотрудники подразделения быстрого реагирования были направлены на место событий без специальных причин, по призыву человека, который руководит факультетом, это наша обязанность. Демонстранты попытались препятствовать прибытию подразделения, не только словесно возмущались, но и физически толкали и выталкивали, ударяли, нападали на сотрудников, чтобы помешать им дойти до факультета. Руководитель отделения полиции Стари-Град смог пройти в помещение факультета, провел разговор с деканом и тот повторил свое заявление", - заявил Дачич на брифинге в МВД.
Министр внутренних дел Сербии продемонстрировал видео потасовки и отметил, что на нем видно неспровоцированное нападение на полицию. По его словам, сейчас внутри философского факультета в Нови-Саде находятся около 15 преподавателей, снаружи полиция и жандармерия выставили кордон, чтобы не пускать внутрь протестующих.
Дачич особо подчеркнул, что ведется работа по установлению лиц, напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду в Нови-Саде, о пострадавших не сообщалось.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
