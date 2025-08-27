https://ria.ru/20250827/senja-2037904107.html
В Сене под Парижем нашли пятый труп за две недели
ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Пятый труп обнаружили в реке Сене в нескольких километрах от французской столицы за последние две недели, сообщила в среду местная прокуратура. По данным прокуратуры, в середине августа четыре трупа были найдены в Сене под Парижем. Тела принадлежали одному французу и трем выходцам из Северной Африки. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний юноша, предположительно, из Туниса и без определенного места жительства. Ему предъявили обвинения. "Речной патруль обнаружил безжизненное тело 26 августа около 13 часов (14 мск – ред.), когда оно дрейфовало по Сене", - сообщила прокуратура, ее заявление приводит телеканал BFMTV. Новый труп был найден в восьми километрах от места, где обнаружили четыре других тела, говорится в материале. Следователи считают, что первые четыре погибших могли стать жертвой серийного убийцы, никакой связи между ними и пятым трупом пока выявлено не было, сообщает BFMTV. По предварительным данным, погибшим является мужчина "европейского типа". Телеканал отмечает, что тело было в воде несколько дней. Прокуратура запросила проведение вскрытия и токсикологической экспертизы.
