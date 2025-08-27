https://ria.ru/20250827/sbor-2037767098.html
Спасатели рассказали, куда надо идти, заблудившись в лесу при сборе грибов
27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заблудившись в лесу при сборе грибов, надо постараться двигаться вдоль линий электропередачи, газопроводов, широких просек и вниз по течению ручья, избегая оврагов, рекомендует Главное управление гражданской защиты Московской области.
Ведомство отмечает, что во время похода за грибами легко войти в азарт и заблудиться среди одинаковых кустов и деревьев. Спасатели подготовили рекомендации, которые позволят безопасно вернуться домой.
"Если нет возможности вызвать помощь и вы решили двигаться сами, идите вдоль линейных ориентиров: ЛЭП, газопроводов, широких просек, вниз по течению ручья. Избегайте оврагов", — говорится в сообщении.
При этом рекомендуется подавать сигналы каждые 15-20 минут при помощи свистка или стука палкой по дереву.
"Если уверены, что вас ищут, можно безопасно развести костер — дым поможет спасателям", — отмечает главк.
Спасатели настоятельно советуют перед выходом в лес обязательно сообщить близким, куда именно пойдете и когда планируете вернуться.
"Полностью зарядите телефон и по возможности возьмите пауэрбанк; проверьте прогноз — если намечается дождь, гроза или туман, поход лучше отложить; наденьте яркую одежду, а еще лучше — со светоотражателями; найдите компанию — никогда не ходите в лес в одиночку", — резюмируют в Главном управлении, добавляя, что эти простые правила — "ключ к безопасности и спокойному отдыху на природе".