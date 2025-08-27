https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037966080.html

СМИ: ЕС может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России

СМИ: ЕС может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России - РИА Новости, 27.08.2025

СМИ: ЕС может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России

Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России в обходе действующих карательных мер блока против Москвы", - говорится в материале агентства.Кроме того, по данным Bloomberg, министры стран ЕС также обдумывают введение новых санкций в отношении нефтяного, газового и финансового секторов РФ и новых ограничений на импорт и экспорт российских товаров.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

