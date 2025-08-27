https://ria.ru/20250827/rumynija-2037809743.html

Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи

Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи - РИА Новости, 27.08.2025

Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи

Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи и ведет постоянный диалог с властями Киева о том, как еще может помочь, заявил министр обороны Иону РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T11:05:00+03:00

2025-08-27T11:05:00+03:00

2025-08-27T11:05:00+03:00

в мире

россия

украина

румыния

владимир путин

денис шмыгаль

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи и ведет постоянный диалог с властями Киева о том, как еще может помочь, заявил министр обороны Иону Моштяну. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с Моштяну в Киеве в понедельник рассказал журналистам, что Бухарест передал Киеву больше 20 пакетов военной помощи. Моштяну уточнил, что данные об этой помощи засекречены решением Высшего совета национальной обороны Румынии. "Таков был подход, в каком-то смысле это инерция прошлых лет, это был подход бывшего Высшего совета национальной обороны, скажем так. Лично я за прозрачность, я бы сделал её прозрачной уже завтра, если бы мог… Существует несколько правительственных решений, и в каждом из этих правительственных решений украинская сторона запрашивала, обсуждала, согласовывала, запрашивала оборудование в определённое время", — заявил Моштяну в эфире Euronews Romania. Он заявил, что между румынским Генштабом и военными властями Украины ведётся "постоянный диалог" о помощи, в которой нуждается соседняя страна и которую Румыния может предложить. "Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще", - добавил министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250825/zelenskij-2037535202.html

https://ria.ru/20250826/pomosch-2037672358.html

россия

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, румыния, владимир путин, денис шмыгаль, сергей лавров, нато