https://ria.ru/20250827/rossiya-2037959742.html
Путин поздравил два подразделения с присвоением звания "гвардейский"
2025-08-27T19:55:00+03:00
2025-08-27T19:55:00+03:00
2025-08-27T19:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил два подразделения ВС РФ - 6-й инженерно-саперный полк и 30-ю артиллерийскую бригаду - с присвоением наименования "гвардейский", отметив особые заслуги, массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные бойцами, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. Ранее Путин подписал указ о присвоении 6-му инженерно-саперному полку и 30-й артиллерийской бригаде почетного наименования "гвардейская". Президент подчеркнул, что присвоение бригаде и полку почетных наименований "гвардейский" - это "высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России". Умелые и решительные действия личных составов бригады и полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, добавил Путин. "Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - говорится в телеграммах. В заключение Путин пожелал командованиям и личным составам двух подразделений крепкого здоровья и успехов.
россия
