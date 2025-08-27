https://ria.ru/20250827/rossiya-2037893743.html

Решетников рассказал о новой системе для мест размещения туристов

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Порядка четверти средств размещения в России пока не прошли процедуру самооценки в новой системе классификации, ее необходимо завершить до 1 сентября, напомнил министр экономического развития России Максим Решетников. На совещании президента РФ с членами правительства Решетников рассказал, что классификацию должны пройти все средства размещения, которые принимают туристов: не только гостиницы, но и базы отдыха, кемпинги, и другие формы. Санатории включаются в новый реестр автоматически после получения соответствующей лицензии. Сама процедура, пояснил министр, тоже изменилась. Она теперь состоит из двух этапов: на первом средства размещения проводят самостоятельную оценку и сами вносят информацию о себе в реестр классифицированных средства размещения. Второй этап обязателен для средств размещения, которые претендует на получение "звезд", и в этом случае бизнес привлекает специальные организации по классификации. "Процедура (самостоятельной оценки - ред.) максимально простая, бесплатная. Нужно авторизоваться в системе на сайте Росаккредитации и заполнить информацию о количестве номеров, инфраструктуре, услугах. И подтвердить эти данные фотографиями. После минимальной технической проверки эта информация опубликуется в реестре. Бизнес подтверждает, что процедура понятная и быстрая. К примеру, отель до 100 номеров проходит ее за час", - сообщил Решетников. По его словам, с начала года уже почти 18 тысяч средств размещения прошли самооценку. Причем около 6 тысяч из них – это новые объекты (либо это вновь построенные, либо те, что вышли из тени). Последних, по оценке министерства, 3,5 тысячи. "По данным Росаккредитации, у нас на сегодняшний момент остается порядка четверти средств размещения из старых реестров, старых списков, которые не прошли процедуру самооценки. Мы понимаем, что может быть не для всех из них это актуально: кто-то на ремонт закрывается и поэтому не торопится, кто-то в целом изменил профиль деятельности. Но со всеми остальными участниками мы работаем на постоянной основе", - сказал министр. " Участникам рынка, регионам все лето мы направляли пошаговые инструкции, проводили вебинары. В режиме 24 на 7 функционируют также колл-центр и центр техподдержки. Активность конечно возросла: если в конце июля было 1,5 тысячи заявок в неделю, сейчас их более 5 тысяч", - добавил он. "Бизнесу важно понимать, если не пройти самооценку до 1 сентября, то в реестре классификации появится запись "приостановлен", а значит не будет возможности турагрегатора их представить в своих системах и соответственно забронировать. Регионы также будут проверять, кто работает без классификации. На первом этапе предписание, разъяснение, но с 6 сентября появится возможность накладывать штрафы. Но это не самоцель, это крайняя мера", - заключил Решетников. Он также призвал средства размещения пройти процедуру самооценки, напомнив, что до 1 сентября осталось несколько дней.

