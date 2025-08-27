Россияне стали чаще откладывать деньги, сообщил ЦБ

Рейтинг@Mail.ru
17:26 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/rossijane-2037923896.html
2025-08-27T17:26:00+03:00
2025-08-27T17:26:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, в августе возросла на 1,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52,2%, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляционные ожидания и потребительские настроения". "Склонность респондентов к сбережению в августе возросла. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 52,2% (+1,2 процентного пункта месяц к месяцу; +0,7 процентного пункта год к году)", - говорится в материале. Отмечается, что доля тех, кто предпочитает тратить, снизилась до 30,5% (-0,3 п.п. в месячном выражении; -0,1 п.п. - в годовом). По данным Банка России, в августе россияне, отвечая на вопрос о предпочтительных формах хранения сбережений, чаще сообщали, что хранить деньги лучше в наличной форме (32%; +2 п.п. по сравнению с июлем; +3 п.п. - по сравнению с августом 2024 года). "Доля опрошенных, считающих, что сбережения сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 43% (-1 п.п. месяц к месяцу; +1 п.п. год к году)", - сообщают аналитики ЦБ РФ.
https://ria.ru/20240831/opros-1969620737.html
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, в августе возросла на 1,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52,2%, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
"Склонность респондентов к сбережению в августе возросла. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 52,2% (+1,2 процентного пункта месяц к месяцу; +0,7 процентного пункта год к году)", - говорится в материале.
Отмечается, что доля тех, кто предпочитает тратить, снизилась до 30,5% (-0,3 п.п. в месячном выражении; -0,1 п.п. - в годовом).
По данным Банка России, в августе россияне, отвечая на вопрос о предпочтительных формах хранения сбережений, чаще сообщали, что хранить деньги лучше в наличной форме (32%; +2 п.п. по сравнению с июлем; +3 п.п. - по сравнению с августом 2024 года). "Доля опрошенных, считающих, что сбережения сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 43% (-1 п.п. месяц к месяцу; +1 п.п. год к году)", - сообщают аналитики ЦБ РФ.
