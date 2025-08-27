https://ria.ru/20250827/rossija-2037965624.html

ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за страну у россиян

ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за страну у россиян - РИА Новости, 27.08.2025

ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за страну у россиян

Почти половина (49%) россиян назвали достижения и богатства России главным поводом для гордости за страну, сообщил генеральный директор аналитического центра... РИА Новости, 27.08.2025

россия

москва

валерий федоров

вциом

общество

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти половина (49%) россиян назвали достижения и богатства России главным поводом для гордости за страну, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. В среду в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит панельная дискуссия "Знания о достижениях страны: кому и как правильно об этом рассказывать?" "Когда мы задаем так называемый открытый вопрос,.. каждый респондент называет свои варианты. Вот здесь открытый вопрос. Звучит он так. "Скажите, а что именно вызывает у вас чувство гордости за Россию?"… И вот что мы получаем. Чаще всего говорят о достижениях и о богатствах нашей страны. Разных: природных, культурных, научных, спортивных, человеческих, военных, геополитических. Вот достижения и богатства страны явно выступают важным мотором, драйвером, как гордость за него", - сказал Федоров в ходе дискуссии. По данным презентации, сопровождавшей доклад гендиректора аналитического центра ВЦИОМ, 49% россиян назвали достижения и богатства страны главным поводом гордости за Россию. "Второй по значению источник гордости – это мы сами. Мы себя уважаем. Мы говорим о народе и о его качествах как об источнике гордости за нашу страну. Народ у нас умный, сильный, стойкий, единый, сплоченный, добрый, дружелюбный, имеет свои ценности свою веру, духовность, справедливость, права и свободы. И, в конце концов, мы просто талантливые и умные люди", - добавил Федоров. Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, народ и его качества 39% граждан РФ назвали главным поводом для гордости за Россию. В свою очередь 20% респондентов заявили, что ситуация в стране вызывает у них чувство гордости за РФ. "Ситуация в стране. У кого-то она вызывает обеспокоенность, но мы видим, что на самом деле по многим основаниям люди говорят, что гордятся ситуацией в стране. Почему? Медицина, уровень жизни, качество жизни, социальная политика, забота о людях, инфраструктура, строительство, благоустройство, промышленность, сельское хозяйство, IT. Много возможностей", - сказал Федоров. Еще одним поводом для гордости за Россию стала история страны, ее назвали 11% опрошенных. "И четвертый главный источник – история страны. Мы — это не только нынешнее поколение и даже не следующее. Мы — это наши великие предки, о которых мы помним, и которыми мы гордимся и стараемся быть достойными их памяти", - отметил Федоров. При этом, по данным закрытого опроса аналитического центра ВЦИОМ, респонденты гордятся историей России (90%), культурой (88%), природными богатствами (87%), российской наукой (81%), военной мощью страны (79%), спортсменами (78%) и позицией РФ на международной арене (74%). При этом есть один аспект, которым россияне гордятся меньше всего - 40%. "Один-единственный аспект, где тех, кто гордится Россией пока меньше, чем тех, кто не гордится… - это уровень и качество жизни населения России. Тут мы тоже видим очень мощную, позитивную динамику, но пока еще есть куда двигаться, есть куда расти", - подчеркнул Федоров.

