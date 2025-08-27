https://ria.ru/20250827/rossija-2037956409.html
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2025
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане
Замминистра обороны РФ Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана Мухаммад Али провели в Москве заседание военно-консультативного комитета двух... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:35:00+03:00
2025-08-27T19:35:00+03:00
2025-08-27T19:35:00+03:00
в мире
россия
москва
пакистан
александр фомин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана Мухаммад Али провели в Москве заседание военно-консультативного комитета двух стран и обсудили, в том числе, обстановку в Афганистане, сообщило российское ведомство в среду. "Двадцать седьмого августа 2025 года в Москве состоялось шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта (в отставке) Мухаммада Али", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, стороны положительно оценили динамично развивающиеся и взаимовыгодные отношения в военной области, а также подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества. "В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане", - добавили в МО РФ. Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, подчеркнули в российском ведомстве.
https://ria.ru/20250308/oruzhie-2003849934.html
россия
москва
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, пакистан, александр фомин
В мире, Россия, Москва, Пакистан, Александр Фомин
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане
В Москве прошло заседание военно-консультативного комитета России и Пакистана