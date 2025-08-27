Рейтинг@Mail.ru
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/rossija-2037956409.html
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2025
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане
Замминистра обороны РФ Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана Мухаммад Али провели в Москве заседание военно-консультативного комитета двух... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:35:00+03:00
2025-08-27T19:35:00+03:00
в мире
россия
москва
пакистан
александр фомин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана Мухаммад Али провели в Москве заседание военно-консультативного комитета двух стран и обсудили, в том числе, обстановку в Афганистане, сообщило российское ведомство в среду. "Двадцать седьмого августа 2025 года в Москве состоялось шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта (в отставке) Мухаммада Али", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, стороны положительно оценили динамично развивающиеся и взаимовыгодные отношения в военной области, а также подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества. "В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане", - добавили в МО РФ. Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, подчеркнули в российском ведомстве.
https://ria.ru/20250308/oruzhie-2003849934.html
россия
москва
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, пакистан, александр фомин
В мире, Россия, Москва, Пакистан, Александр Фомин
Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане

В Москве прошло заседание военно-консультативного комитета России и Пакистана

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiАфганистан, Кабул
Афганистан, Кабул - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Афганистан, Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана Мухаммад Али провели в Москве заседание военно-консультативного комитета двух стран и обсудили, в том числе, обстановку в Афганистане, сообщило российское ведомство в среду.
"Двадцать седьмого августа 2025 года в Москве состоялось шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта (в отставке) Мухаммада Али", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, стороны положительно оценили динамично развивающиеся и взаимовыгодные отношения в военной области, а также подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества.
"В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане", - добавили в МО РФ.
Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, подчеркнули в российском ведомстве.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия
8 марта, 20:16
 
В миреРоссияМоскваПакистанАлександр Фомин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала