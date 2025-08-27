https://ria.ru/20250827/rossija-2037956409.html

Россия и Пакистан обсудили обстановку в Афганистане

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана Мухаммад Али провели в Москве заседание военно-консультативного комитета двух стран и обсудили, в том числе, обстановку в Афганистане, сообщило российское ведомство в среду. "Двадцать седьмого августа 2025 года в Москве состоялось шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта (в отставке) Мухаммада Али", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, стороны положительно оценили динамично развивающиеся и взаимовыгодные отношения в военной области, а также подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества. "В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане", - добавили в МО РФ. Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, подчеркнули в российском ведомстве.

