Число легковых автомобилей в России выросло почти до 53 миллионов - РИА Новости, 27.08.2025
08:23 27.08.2025
Число легковых автомобилей в России выросло почти до 53 миллионов
Число легковых автомобилей в России выросло почти до 53 миллионов
авто
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увеличилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан). ​
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
авто, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область
Авто, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увеличилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан). ​
Салон электромобиля Lada e-Largus российского автопроизводителя АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Названы самые популярные у россиян марки легковых авто в январе
5 февраля, 09:07
 
