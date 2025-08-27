Число легковых автомобилей в России выросло почти до 53 миллионов

https://ria.ru/20250827/rossija-2037782734.html

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увеличилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан). ​

