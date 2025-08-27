https://ria.ru/20250827/rospotrebnadzor-2037926663.html

В бассейне в Кирове, где отравились люди, не нашли превышения хлора

В бассейне в Кирове, где отравились люди, не нашли превышения хлора - РИА Новости, 27.08.2025

В бассейне в Кирове, где отравились люди, не нашли превышения хлора

Содержание хлора в пробах воздуха и воды в оздоровительном комплексе в Кирове, где 5 человек отравились парами хлора, оказалось в норме, причины инцидента... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:38:00+03:00

2025-08-27T17:38:00+03:00

2025-08-27T17:38:00+03:00

происшествия

киров

россия

кировская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1920x0_80_0_0_2831958ca515f18795a47a29ac6e914d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Содержание хлора в пробах воздуха и воды в оздоровительном комплексе в Кирове, где 5 человек отравились парами хлора, оказалось в норме, причины инцидента продолжают устанавливать, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 5 человек пострадали от отравления парами хлора в частном оздоровительном комплексе. По данным регионального СУСК, четверо пострадавших - двое взрослых и двое детей – были госпитализированы, проводится проверка по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщили в термальном комплексе "Море парк", инцидент произошел при проведении работ по модернизации системы фильтрации бассейна. "В связи с поступившей 25 августа информацией об ухудшении состояния здоровья посетителей бассейна в оздоровительном комплексе "Море парк", управлением Роспотребнадзора по Кировской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование... По результатам лабораторных испытаний установлено, что содержание хлороформа в пробах воздуха над поверхностью воды, содержание хлороформа и остаточного хлора в пробах воды бассейна соответствует гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что мероприятия по установлению причин инцидента продолжаются.

https://ria.ru/20250825/dagestan-2037539397.html

https://ria.ru/20240827/otravlenie-1968673611.html

киров

россия

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, киров, россия, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)