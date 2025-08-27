В бассейне в Кирове, где отравились люди, не нашли превышения хлора
В бассейне в Кирове, где отравились пять человек, не нашли превышения хлора
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Содержание хлора в пробах воздуха и воды в оздоровительном комплексе в Кирове, где 5 человек отравились парами хлора, оказалось в норме, причины инцидента продолжают устанавливать, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 5 человек пострадали от отравления парами хлора в частном оздоровительном комплексе. По данным регионального СУСК, четверо пострадавших - двое взрослых и двое детей – были госпитализированы, проводится проверка по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщили в термальном комплексе "Море парк", инцидент произошел при проведении работ по модернизации системы фильтрации бассейна.
"В связи с поступившей 25 августа информацией об ухудшении состояния здоровья посетителей бассейна в оздоровительном комплексе "Море парк", управлением Роспотребнадзора по Кировской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование... По результатам лабораторных испытаний установлено, что содержание хлороформа в пробах воздуха над поверхностью воды, содержание хлороформа и остаточного хлора в пробах воды бассейна соответствует гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.
В региональном Роспотребнадзоре отметили, что мероприятия по установлению причин инцидента продолжаются.
