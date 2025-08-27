"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика

https://ria.ru/20250827/rosatom-2037786290.html

НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. "Росатом" планирует ускорить разработку проекта исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ, и к 2030 году сформировать его прототип, сообщила в среду на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске директор по управлению научно-техническими программами и проектами, директор департамента госкорпорации Наталья Ильина. В июле 2025 года "Росатом" сообщал, что специалисты госкорпорации завершили первый этап проектных работ по созданию важного с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики исследовательского жидкосолевого ядерного реактора (ИЖСР). "Жидкосолевой реактор – это проект, который был озвучен на международном форуме молодых ученых. Стоит задача – ускорить разработку этого проекта. Конечно, в 2030 годы мы успеем только, по сути, сформировать прототип", - сказала Ильина. Исследовательский жидкосолевой ядерный реактор необходим для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, поэтому он важен с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. ИЖСР намечено построить на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край). Жидкосолевые реакторы, относящиеся к ядерным энергетическим системам IV поколения, работают на расплавах радиоактивных веществ во фторидах металлов. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов. Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС - одна из ключевых задач, которую надо решать для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, атомная энергетика, не решив эту проблему, не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие. Переработка отработавшего ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, направленный на выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) из ОЯТ и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике. Как отмечают специалисты, реализация проекта ИЖСР позволит разработать много новых передовых технологий.

