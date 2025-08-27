Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/rosatom-2037786290.html
"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика
"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика - РИА Новости, 27.08.2025
"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика
"Росатом" планирует ускорить разработку проекта исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T09:05:00+03:00
2025-08-27T09:05:00+03:00
новосибирск
железногорск
красноярский край
наталья ильина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
горно-химический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. "Росатом" планирует ускорить разработку проекта исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ, и к 2030 году сформировать его прототип, сообщила в среду на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске директор по управлению научно-техническими программами и проектами, директор департамента госкорпорации Наталья Ильина. В июле 2025 года "Росатом" сообщал, что специалисты госкорпорации завершили первый этап проектных работ по созданию важного с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики исследовательского жидкосолевого ядерного реактора (ИЖСР). "Жидкосолевой реактор – это проект, который был озвучен на международном форуме молодых ученых. Стоит задача – ускорить разработку этого проекта. Конечно, в 2030 годы мы успеем только, по сути, сформировать прототип", - сказала Ильина. Исследовательский жидкосолевой ядерный реактор необходим для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, поэтому он важен с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. ИЖСР намечено построить на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край). Жидкосолевые реакторы, относящиеся к ядерным энергетическим системам IV поколения, работают на расплавах радиоактивных веществ во фторидах металлов. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов. Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС - одна из ключевых задач, которую надо решать для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, атомная энергетика, не решив эту проблему, не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие. Переработка отработавшего ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, направленный на выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) из ОЯТ и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике. Как отмечают специалисты, реализация проекта ИЖСР позволит разработать много новых передовых технологий.
https://ria.ru/20250822/putin-2037075913.html
https://ria.ru/20250822/putin-2037077250.html
новосибирск
железногорск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, железногорск , красноярский край, наталья ильина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", горно-химический комбинат
Новосибирск, Железногорск , Красноярский край, Наталья Ильина, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Горно-химический комбинат
"Росатом" ускорит разработку проекта реактора-мусорщика

"Росатом" ускорит разработку проекта ИЖСР для выжигания опасных веществ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. "Росатом" планирует ускорить разработку проекта исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ, и к 2030 году сформировать его прототип, сообщила в среду на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске директор по управлению научно-техническими программами и проектами, директор департамента госкорпорации Наталья Ильина.
В июле 2025 года "Росатом" сообщал, что специалисты госкорпорации завершили первый этап проектных работ по созданию важного с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики исследовательского жидкосолевого ядерного реактора (ИЖСР).
Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий
22 августа, 21:46
"Жидкосолевой реактор – это проект, который был озвучен на международном форуме молодых ученых. Стоит задача – ускорить разработку этого проекта. Конечно, в 2030 годы мы успеем только, по сути, сформировать прототип", - сказала Ильина.
Исследовательский жидкосолевой ядерный реактор необходим для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, поэтому он важен с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. ИЖСР намечено построить на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край).
Жидкосолевые реакторы, относящиеся к ядерным энергетическим системам IV поколения, работают на расплавах радиоактивных веществ во фторидах металлов. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов.
Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС - одна из ключевых задач, которую надо решать для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, атомная энергетика, не решив эту проблему, не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие. Переработка отработавшего ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, направленный на выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) из ОЯТ и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике.
Как отмечают специалисты, реализация проекта ИЖСР позволит разработать много новых передовых технологий.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин рассказал о новых решениях в ядерной энергетике России
22 августа, 21:55
 
НовосибирскЖелезногорскКрасноярский крайНаталья ИльинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Горно-химический комбинат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала