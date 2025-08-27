Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал о миссионерской работе РПЦ в Африке
22:27 27.08.2025
Патриарх Кирилл рассказал о миссионерской работе РПЦ в Африке
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Русская православная церковь совершенно бескорыстно, не стремясь извлекать никакой выгоды, начала свою миссионерскую работу в Африке, сказал патриарх Московский и всея Руси на встрече в храме Христа Спасителя в Москве с делегацией священнослужителей Патриаршего экзархата Африки (РПЦ), совершающих паломническую поездку в Россию. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду принял делегацию Патриаршего экзархата Африки во главе с митрополитом Каирским и Северо-Африканским Константином в тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, сообщила пресс-служба патриарха. "У меня сегодня приятная возможность увидеть всех вас, поговорить с вами и заверить вас в том, что Русская православная церковь совершенно бескорыстно, не стремясь извлекать никакой выгоды, начала свою миссионерскую работу в Африке", - сказал на встрече патриарх, соответствующее видео предоставлено РИА Новости его пресс-службой. Патриарх подчеркнул, что Россию связывает давняя дружба со многими африканскими странами. "Россия – это огромная страна по площади, самая большая, у нее много ресурсов, и она никогда не посягала на ресурсы африканского континента. И в этом она отличается от большинства европейских стран. Более того, напротив, еще с конца 19 века, особенно в 20 веке, Россия помогала африканским народам, вы это хорошо знаете, отстоять свою независимость, обрести свободу", - отметил патриарх. Патриарх Кирилл выразил надежду, что на встрече он обогатится опытом африканских клириков и их "пониманием ситуации". Как сообщили в пресс-службе, по окончании встречи с патриархом члены делегации Патриаршего экзархата Африки приняли участие в вечернем богослужении в храме Христа Спасителя в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы. Патриарший экзархат Африки образован решением Священного Синода Русской православной церкви 29 декабря 2021 года. На тот момент в Африке было четыре священника Русской Церкви, служивших на пяти приходах в четырех странах. В настоящее время в 36 странах Черного континента действуют 332 прихода Патриаршего экзархата, в которых несут служение более 270 священников и диаконов. По благословению патриарха Кирилла тридцать клириков — благочинных церковных округов и старших священников, представляющих 22 страны Африки, с 21 по 29 августа совершают паломническую поездку в Россию.
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Русская православная церковь совершенно бескорыстно, не стремясь извлекать никакой выгоды, начала свою миссионерскую работу в Африке, сказал патриарх Московский и всея Руси на встрече в храме Христа Спасителя в Москве с делегацией священнослужителей Патриаршего экзархата Африки (РПЦ), совершающих паломническую поездку в Россию.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду принял делегацию Патриаршего экзархата Африки во главе с митрополитом Каирским и Северо-Африканским Константином в тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, сообщила пресс-служба патриарха.
"У меня сегодня приятная возможность увидеть всех вас, поговорить с вами и заверить вас в том, что Русская православная церковь совершенно бескорыстно, не стремясь извлекать никакой выгоды, начала свою миссионерскую работу в Африке", - сказал на встрече патриарх, соответствующее видео предоставлено РИА Новости его пресс-службой.
Патриарх подчеркнул, что Россию связывает давняя дружба со многими африканскими странами.
"Россия – это огромная страна по площади, самая большая, у нее много ресурсов, и она никогда не посягала на ресурсы африканского континента. И в этом она отличается от большинства европейских стран. Более того, напротив, еще с конца 19 века, особенно в 20 веке, Россия помогала африканским народам, вы это хорошо знаете, отстоять свою независимость, обрести свободу", - отметил патриарх.
Патриарх Кирилл выразил надежду, что на встрече он обогатится опытом африканских клириков и их "пониманием ситуации".
Как сообщили в пресс-службе, по окончании встречи с патриархом члены делегации Патриаршего экзархата Африки приняли участие в вечернем богослужении в храме Христа Спасителя в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Патриарший экзархат Африки образован решением Священного Синода Русской православной церкви 29 декабря 2021 года. На тот момент в Африке было четыре священника Русской Церкви, служивших на пяти приходах в четырех странах. В настоящее время в 36 странах Черного континента действуют 332 прихода Патриаршего экзархата, в которых несут служение более 270 священников и диаконов. По благословению патриарха Кирилла тридцать клириков — благочинных церковных округов и старших священников, представляющих 22 страны Африки, с 21 по 29 августа совершают паломническую поездку в Россию.
