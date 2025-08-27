https://ria.ru/20250827/realme-2037816256.html

Realme представил аккумулятор 15 тысяч мАч и смартфон с охлаждением с TEC

erid: F7NfYUJCUneTSTs3KtkUМОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В день празднования своего 7-летия новатор технологий realme представил две революционные разработки, задающие новые стандарты в индустрии: аккумулятор емкостью 15 тысяч миллиампер-час с рекордной плотностью энергии и первый в мире смартфон с активным охлаждением с термоэлектрическим охладителем (TEC), сообщает пресс-служба realme.Основанные на понимании актуальных трендов и особенностей современного стиля жизни, новинки призваны кардинально изменить пользовательский опыт, решив две ключевые проблемы: быстрое истощение аккумулятора и перегрев устройства.Аккумулятор емкостью 15 тысяч миллиампер-час с рекордной плотностью энергии — это инженерное достижение, которое устанавливает новые отраслевые стандарты. Добиться такого показателя удалось благодаря 100% кремниевому аноду, обеспечившему беспрецедентную плотность энергии 1,2 тысячи ватт-часов на литр активного материала — максимальный показатель, когда-либо реализованный в смартфонах. Такое решение позволяет сохранить компактные размеры батареи при столь высокой емкости и обеспечивает до четырех суток работы без подзарядки, 18 часов видеосъемки и 53 часа воспроизведения видео.Вместе с революционным аккумулятором realme представил еще одну инновацию — realme Chill Fan Phone (Чилл Фэн Фоун). Благодаря интеграции миниатюрного внутреннего вентилятора в сочетании с ТЕС, ранее использовавшимся только во внешних системах, решается ключевая проблема мобильного гейминга — перегрев. Система снижает температуру процессора на шесть градусов Цельсия при интенсивном использовании.Эта система охлаждения позволяет запускать более 20 популярных игр c высокой частотой кадров без троттлинга. Для тех, кто не готов мириться с компромиссами при использовании, это решение, которое открывает новые возможности.Обе инновации realme основаны на понимании современного образа жизни пользователей и актуальных трендов. Аудитория, которая постоянно стримит, играет, путешествует и креативит, нуждается в устройствах, которые соответствуют ее стилю "всегда онлайн".Аккумулятор на 15 тысяч миллиампер-час решает проблему внезапного отключения во время игры, а realme Chill Fan Phone избавляет от снижения производительности во время длительных игровых сессий. Вместе они отражают миссию realme — быть брендом, который не просто следует за трендами в индустрии, а задает их для 300 миллионов пользователей.Технологии символизируют не только прогресс, но и весь путь realme — от стартапа до мирового бренда, которому доверяют свыше 300 миллионов пользователей по всему миру. Восьмой год пути — это подтверждение неизменной приверженности realme инновациям, вниманию к потребностям пользователей и стремлению дать аудитории свободу и уверенность.Реклама, ООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"

