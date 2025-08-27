https://ria.ru/20250827/raketa-2037970096.html

В США рассказали, почему новое "чудо-оружие" не поможет Зеленскому

В США рассказали, почему новое "чудо-оружие" не поможет Зеленскому - РИА Новости, 27.08.2025

В США рассказали, почему новое "чудо-оружие" не поможет Зеленскому

Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", не окажет никакого влияния на ход конфликта, пишет The National Interest. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", не окажет никакого влияния на ход конфликта, пишет The National Interest."<…> Она (ракета "Фламинго". — Прим.ред.) не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности <…> не решат проблему нехватки личного состава на Украине — проблему, которая, скорее всего, положит конец войне в ближайшем будущем", — говорится в материале.Издание отмечает, что киевскому режиму стоит договориться о прекращении войны путем переговоров, пока все не потеряно.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

