В США рассказали, почему новое "чудо-оружие" не поможет Зеленскому - РИА Новости, 27.08.2025
21:26 27.08.2025 (обновлено: 21:30 27.08.2025)
В США рассказали, почему новое "чудо-оружие" не поможет Зеленскому
Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", не окажет никакого влияния на ход конфликта, пишет The National Interest. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", не окажет никакого влияния на ход конфликта, пишет The National Interest."<…> Она (ракета "Фламинго". — Прим.ред.) не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности <…> не решат проблему нехватки личного состава на Украине — проблему, которая, скорее всего, положит конец войне в ближайшем будущем", — говорится в материале.Издание отмечает, что киевскому режиму стоит договориться о прекращении войны путем переговоров, пока все не потеряно.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", не окажет никакого влияния на ход конфликта, пишет The National Interest.
"<…> Она (ракета "Фламинго". — Прим.ред.) не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности <…> не решат проблему нехватки личного состава на Украине — проблему, которая, скорее всего, положит конец войне в ближайшем будущем", — говорится в материале.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Другого пути нет": в Европе выступили с планом по Украине
Вчера, 16:21
Издание отмечает, что киевскому режиму стоит договориться о прекращении войны путем переговоров, пока все не потеряно.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.

Переговоры по урегулированию на Украине

На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины
Вчера, 08:00
 
