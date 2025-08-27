Рейтинг@Mail.ru
Ракета Starship успешно приводнилась в ходе теста
04:32 27.08.2025
Ракета Starship успешно приводнилась в ходе теста
Ракета Starship успешно приводнилась в ходе теста
Тяжелая ракета Starship вернулась на Землю после десятого испытательного полета, сообщила американская компания SpaceX. РИА Новости, 27.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Тяжелая ракета Starship вернулась на Землю после десятого испытательного полета, сообщила американская компания SpaceX. "Приводнение подтверждено!" - написала компания в соцсети Х. В приложенном к публикации видео головной блок касается воды, заваливается на бок и взрывается. В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
земля
земля, spacex
Наука, Земля, SpaceX
Ракета Starship успешно приводнилась в ходе теста

SpaceX сообщила об успешном приводнении ракеты Starship в ходе теста

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship
Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship
© AP Photo / Eric Gay
Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Тяжелая ракета Starship вернулась на Землю после десятого испытательного полета, сообщила американская компания SpaceX.
"Приводнение подтверждено!" - написала компания в соцсети Х.
В приложенном к публикации видео головной блок касается воды, заваливается на бок и взрывается.
В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
Подземная нейтринная обсерватория в городе Цзянмэнь (JUNO) - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Китае запустили крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино
