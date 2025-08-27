https://ria.ru/20250827/raketa-2037771427.html
Ракета Starship успешно приводнилась в ходе теста
Тяжелая ракета Starship вернулась на Землю после десятого испытательного полета, сообщила американская компания SpaceX. РИА Новости, 27.08.2025
наука
земля
spacex
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Тяжелая ракета Starship вернулась на Землю после десятого испытательного полета, сообщила американская компания SpaceX. "Приводнение подтверждено!" - написала компания в соцсети Х. В приложенном к публикации видео головной блок касается воды, заваливается на бок и взрывается. В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
земля
земля, spacex
