02:41 27.08.2025
В РАНХиГС рассказали, сколько женщин работают в органах местного управления
В РАНХиГС рассказали, сколько женщин работают в органах местного управления
В России 8 из 10 работников органов местного управления - это женщины с высшим образованием, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС) со ссылкой... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В России 8 из 10 работников органов местного управления - это женщины с высшим образованием, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС) со ссылкой на проведенное исследование. "Восемь из десяти работников органов местного управления - это женщины. При том, что в среднем по стране доля женщин среди всех категорий работников составляет 48,7%", - говорится в сообщении. В РАНХиГС также отметили, что муниципальная служба является также средой, где 9 из 10 работников имеют высшее образование и проходят регулярное повышение квалификации. "Выявлена устойчивая с 2017 года тенденция на непрерывное сокращение числа работников органов местного самоуправления. В целом по стране количество работников на муниципальном уровне публичной власти сократилось на 2,6%", - рассказали в вузе. По словам директора Центра экспертно-консультационного сопровождения местного самоуправления Евгения Кискина, слова которого приводятся в исследовании РАНХиГС, от эффективности муниципальной деятельности напрямую зависит благополучие людей. "Очень важно и нужно понимать, кто именно работает в органах местного самоуправления, исполняет полномочия по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения, к кому люди идут со своими чаяниями и проблемами", - заключил эксперт.
2025
В РАНХиГС рассказали, сколько женщин работают в органах местного управления

РАНХиГС: 8 из 10 работников органов местного управления являются женщинами

Здание РАНХиГС
Здание РАНХиГС
Здание РАНХиГС
Здание РАНХиГС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В России 8 из 10 работников органов местного управления - это женщины с высшим образованием, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС) со ссылкой на проведенное исследование.
"Восемь из десяти работников органов местного управления - это женщины. При том, что в среднем по стране доля женщин среди всех категорий работников составляет 48,7%", - говорится в сообщении.
В РАНХиГС также отметили, что муниципальная служба является также средой, где 9 из 10 работников имеют высшее образование и проходят регулярное повышение квалификации.
"Выявлена устойчивая с 2017 года тенденция на непрерывное сокращение числа работников органов местного самоуправления. В целом по стране количество работников на муниципальном уровне публичной власти сократилось на 2,6%", - рассказали в вузе.
По словам директора Центра экспертно-консультационного сопровождения местного самоуправления Евгения Кискина, слова которого приводятся в исследовании РАНХиГС, от эффективности муниципальной деятельности напрямую зависит благополучие людей.
"Очень важно и нужно понимать, кто именно работает в органах местного самоуправления, исполняет полномочия по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения, к кому люди идут со своими чаяниями и проблемами", - заключил эксперт.
Заголовок открываемого материала