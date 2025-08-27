https://ria.ru/20250827/pvo-2037980422.html
Над морем вблизи Севастополя сбили три воздушных цели
Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T23:25:00+03:00
2025-08-27T23:25:00+03:00
2025-08-27T23:26:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки, которые были слышны в городе - это силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Продолжается контроль обстановки", - написал Развожаев.
