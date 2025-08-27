https://ria.ru/20250827/pvo-2037980422.html

Над морем вблизи Севастополя сбили три воздушных цели

Над морем вблизи Севастополя сбили три воздушных цели

Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки, которые были слышны в городе - это силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Продолжается контроль обстановки", - написал Развожаев.

