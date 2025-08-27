https://ria.ru/20250827/pvo-2037979692.html
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны.Как уточнили в ведомстве, БПЛА были перехвачены и уничтожены с 20.00 мск до 23.00 мск.Бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
