Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ

Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны.Как уточнили в ведомстве, БПЛА были перехвачены и уничтожены с 20.00 мск до 23.00 мск.Бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

