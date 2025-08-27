Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 27.08.2025 (обновлено: 00:34 28.08.2025)
Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
черное море
ростовская область
белгородская область
смоленская область
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны.Как уточнили в ведомстве, БПЛА были перехвачены и уничтожены с 20.00 мск до 23.00 мск.Бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
россия, вооруженные силы украины, безопасность, черное море, ростовская область, белгородская область, смоленская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Черное море, Ростовская область, Белгородская область, Смоленская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, БПЛА были перехвачены и уничтожены с 20.00 мск до 23.00 мск.
Бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧерное мореРостовская областьБелгородская областьСмоленская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
