В Липецкой области сбили два беспилотника ВСУ

2025-08-27T20:09:00+03:00

2025-08-27T20:09:00+03:00

2025-08-27T23:24:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Липецкой областью, сообщило Минобороны."Двадцать седьмого августа текущего года около 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Липецкой области", — говорится в заявлении.В районе 18.30 мск в регионе объявили режим воздушной опасности. Он продлился 51 минуту.

