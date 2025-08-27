Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила десять БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 27.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 27.08.2025 (обновлено: 00:36 27.08.2025)
ПВО уничтожила десять БПЛА в Ростовской области
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили десять беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Как уточнил врио главы региона, в Ростовской области отражают вражескую воздушную атаку. БПЛА сбиты в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
© РИА Новости / Валентин Капустин
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили десять беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Как уточнил врио главы региона, в Ростовской области отражают вражескую воздушную атаку. БПЛА сбиты в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Из-за падения БПЛА в Ростове загорелась крыша жилого дома
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТаганрогРостовская областьМиллеровский районЮрий Слюсарь
 
 
