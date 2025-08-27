ПВО уничтожила десять БПЛА в Ростовской области

https://ria.ru/20250827/pvo-2037758871.html

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили десять беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Как уточнил врио главы региона, в Ростовской области отражают вражескую воздушную атаку. БПЛА сбиты в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.

