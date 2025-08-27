Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето - РИА Новости, 27.08.2025
14:29 27.08.2025
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето - РИА Новости, 27.08.2025
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето
Президент России Владимир Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето и отметил связанные с этим пиковые нагрузки для системы энергообеспечения. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето и отметил связанные с этим пиковые нагрузки для системы энергообеспечения. В среду Путин провел в Кремле совещание с членами кабмина. "У нас вторая часть лета достаточно жаркая была, такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения", - сказал Путин и спросил министра энергетики РФ Сергея Цивилева о ситуации в сетевом хозяйстве.
россия
2025
Новости
россия, владимир путин, сергей цивилев
Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето

Путин отметил пиковые нагрузки для системы энергообеспечения из-за сильной жары

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето и отметил связанные с этим пиковые нагрузки для системы энергообеспечения.
В среду Путин провел в Кремле совещание с членами кабмина.
"У нас вторая часть лета достаточно жаркая была, такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения", - сказал Путин и спросил министра энергетики РФ Сергея Цивилева о ситуации в сетевом хозяйстве.
Президент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева
2 октября 2024, 12:37
 
Россия Владимир Путин Сергей Цивилев
 
 
