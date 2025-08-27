https://ria.ru/20250827/putin-2037881188.html

Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето

Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето - РИА Новости, 27.08.2025

Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето

Президент России Владимир Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето и отметил связанные с этим пиковые нагрузки для системы энергообеспечения. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T14:29:00+03:00

2025-08-27T14:29:00+03:00

2025-08-27T14:29:00+03:00

россия

владимир путин

сергей цивилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037864201_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_e1d5ad96881a4fe332c4b3ed29e3b4d7.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето и отметил связанные с этим пиковые нагрузки для системы энергообеспечения. В среду Путин провел в Кремле совещание с членами кабмина. "У нас вторая часть лета достаточно жаркая была, такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения", - сказал Путин и спросил министра энергетики РФ Сергея Цивилева о ситуации в сетевом хозяйстве.

https://ria.ru/20241002/peskov-1975923839.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, сергей цивилев