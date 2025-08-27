https://ria.ru/20250827/putin-2037881188.html
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето - РИА Новости, 27.08.2025
Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето
Президент России Владимир Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето и отметил связанные с этим пиковые нагрузки для системы энергообеспечения. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на нетипично жаркое для России лето и отметил связанные с этим пиковые нагрузки для системы энергообеспечения. В среду Путин провел в Кремле совещание с членами кабмина. "У нас вторая часть лета достаточно жаркая была, такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения", - сказал Путин и спросил министра энергетики РФ Сергея Цивилева о ситуации в сетевом хозяйстве.
