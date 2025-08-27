https://ria.ru/20250827/putin-2037880179.html

Путин выразил надежду, что владельцы гостиниц пройдут процедуру самооценки

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что владельцы и управляющие средствами размещения услышат призыв министра экономического развития РФ Максима... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T14:27:00+03:00

россия

владимир путин

максим решетников

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037876142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48c77847c0fdf9af907d3c48650e2890.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что владельцы и управляющие средствами размещения услышат призыв министра экономического развития РФ Максима Решетникова пройти процедуру самооценки. На совещании Путина с членами кабмина в среду Решетников напомнил, что до 1 сентября средства размещения, например, гостиницы, базы отдыха, кемпинги, должны пройти процедуру самооценки. В ходе доклада министр призвал всех управляющих и владельцев средств размещения, которые еще не прошли самооценку, совершить процедуру. "Надеюсь, вас услышат те, кого это касается", - сказал Путин Решетникову.

россия

2025

россия, владимир путин, максим решетников, общество