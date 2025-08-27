https://ria.ru/20250827/putin-2037880179.html
Путин выразил надежду, что владельцы гостиниц пройдут процедуру самооценки
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что владельцы и управляющие средствами размещения услышат призыв министра экономического развития РФ Максима Решетникова пройти процедуру самооценки. На совещании Путина с членами кабмина в среду Решетников напомнил, что до 1 сентября средства размещения, например, гостиницы, базы отдыха, кемпинги, должны пройти процедуру самооценки. В ходе доклада министр призвал всех управляющих и владельцев средств размещения, которые еще не прошли самооценку, совершить процедуру. "Надеюсь, вас услышат те, кого это касается", - сказал Путин Решетникову.
