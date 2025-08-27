Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду, что владельцы гостиниц пройдут процедуру самооценки
14:27 27.08.2025
Путин выразил надежду, что владельцы гостиниц пройдут процедуру самооценки
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что владельцы и управляющие средствами размещения услышат призыв министра экономического развития РФ Максима Решетникова пройти процедуру самооценки. На совещании Путина с членами кабмина в среду Решетников напомнил, что до 1 сентября средства размещения, например, гостиницы, базы отдыха, кемпинги, должны пройти процедуру самооценки. В ходе доклада министр призвал всех управляющих и владельцев средств размещения, которые еще не прошли самооценку, совершить процедуру. "Надеюсь, вас услышат те, кого это касается", - сказал Путин Решетникову.
россия, владимир путин, максим решетников, общество
Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Общество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что владельцы и управляющие средствами размещения услышат призыв министра экономического развития РФ Максима Решетникова пройти процедуру самооценки.
На совещании Путина с членами кабмина в среду Решетников напомнил, что до 1 сентября средства размещения, например, гостиницы, базы отдыха, кемпинги, должны пройти процедуру самооценки. В ходе доклада министр призвал всех управляющих и владельцев средств размещения, которые еще не прошли самооценку, совершить процедуру.
"Надеюсь, вас услышат те, кого это касается", - сказал Путин Решетникову.
Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Общество
 
 
