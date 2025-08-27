Рейтинг@Mail.ru
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/putin-2037873133.html
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 27.08.2025
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:09:00+03:00
2025-08-27T14:09:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037809279_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ca68259669224e8a8722757822e74d28.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин на совещании с членами Правительства
LIVE: Путин на совещании с членами Правительства
2025-08-27T14:09
true
PT27M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037809279_121:0:1024:677_1920x0_80_0_0_e9cb584d02c3be97325857d62ef36614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2025-08-27T14:09
true
PT27M57S

Совещание Путина с членами правительства. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала