Путин примет участие в Восточном экономическом форуме

2025-08-27T12:58:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 и 5 сентября примет участие в Восточном экономическом форуме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Четвертого и пятого сентября президент будет во Владивостоке. Пятого состоится пленарное заседание X Восточного экономического форума", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

