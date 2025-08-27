https://ria.ru/20250827/putin-2037844971.html
Путин примет участие в Восточном экономическом форуме
экономика
владивосток
россия
дмитрий песков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
всемирный экономический форум (вэф)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 и 5 сентября примет участие в Восточном экономическом форуме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Четвертого и пятого сентября президент будет во Владивостоке. Пятого состоится пленарное заседание X Восточного экономического форума", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
россия
