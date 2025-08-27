Рейтинг@Mail.ru
Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 27.08.2025 (обновлено: 13:33 27.08.2025)
Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков
Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2025
Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в вопросе спецоперации всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в вопросе спецоперации всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам 22 августа, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского. "Вы знаете, что президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отказе президента России ударить из "Орешника" по Банковой.Ранее Песков уже заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков

Песков: Путин в вопросе СВО всегда занимает очень решительную позицию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в вопросе спецоперации всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам 22 августа, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского.
"Вы знаете, что президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отказе президента России ударить из "Орешника" по Банковой.
Ранее Песков уже заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО
23 августа, 00:04
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
