Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков

Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков

2025-08-27T12:57:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в вопросе спецоперации всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам 22 августа, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского. "Вы знаете, что президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отказе президента России ударить из "Орешника" по Банковой.Ранее Песков уже заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.

