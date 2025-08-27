https://ria.ru/20250827/putin-2037842689.html

В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай

В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным предстоящий визит Владимира Путина в КНР."Состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", — сказал он.Также формируется график двусторонних встреч российского лидера."Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями", — добавил Песков.В конце недели Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие президент России.Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Путина также пригласили на торжества.

