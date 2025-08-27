В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай
Песков назвал будущий визит Путина в Китай беспрецедентным
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным предстоящий визит Владимира Путина в КНР.
"Состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", — сказал он.
Также формируется график двусторонних встреч российского лидера.
"Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями", — добавил Песков.
В конце недели Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие президент России.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024-го на саммите в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Путина также пригласили на торжества.
