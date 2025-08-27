Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 27.08.2025 (обновлено: 14:28 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/putin-2037842689.html
В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай
В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным предстоящий визит Владимира Путина в КНР. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:52:00+03:00
2025-08-27T14:28:00+03:00
китай
дмитрий песков
в мире
владимир путин
россия
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным предстоящий визит Владимира Путина в КНР."Состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", — сказал он.Также формируется график двусторонних встреч российского лидера."Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями", — добавил Песков.В конце недели Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие президент России.Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Путина также пригласили на торжества.
https://ria.ru/20250827/istochnik-2037819032.html
https://ria.ru/20250827/vizit-2037843148.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, дмитрий песков, в мире, владимир путин, россия, пекин
Китай, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин, Россия, Пекин
В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай

Песков назвал будущий визит Путина в Китай беспрецедентным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным предстоящий визит Владимира Путина в КНР.
"Состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник
Вчера, 11:33
Также формируется график двусторонних встреч российского лидера.
"Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями", — добавил Песков.
В конце недели Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие президент России.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024-го на саммите в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.

Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Путина также пригласили на торжества.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Эксперт оценил предстоящий визит Путина в Китай
Вчера, 12:53
 
КитайДмитрий ПесковВ миреВладимир ПутинРоссияПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала