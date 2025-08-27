https://ria.ru/20250827/putin-2037842362.html

Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства. Ряд членов правительства будет в Кремле, и традиционно будут обсуждаться текущие вопросы", - сказал Песков журналистам.

