В США пройдут акции протеста против политики Трампа, пишут СМИ

В США пройдут акции протеста против политики Трампа, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Американские профсоюзы и общественные движения готовят сотни акций протеста в День труда 1 сентября, выступая против "захвата власти миллиардерами" при администрации президента США Дональда Трампа, сообщает журнал Time. По данным издания, демонстрации организованы сетью "Мэй Дэй Стронг" под лозунгом "Рабочие вместо миллиардеров" и пройдут более чем в 700 городах и общинах, включая заморские территории. К движению присоединились десятки организаций, в том числе объединение профсоюзов Американская федерация труда - Конгресс производственных профсоюзов (AFL-CIO), представляющий интересы около 15 миллионов работников, уточняет журнал. Согласно изданию, в Нью-Джерси митинги будут посвящены защите общественных школ и здравоохранения, а в ряде штатов пройдут под лозунгами "Против корпоративного влияния" и "За общий достаток". Параллельно движение "Женский марш" запускает цикл акций "Сентябрь солидарности", который начнется в День труда и продолжится протестами, назначенными на 20 сентября, под лозунгом "Заставим миллиардеров платить", добавляет журнал. Как отмечает издание, протесты в США против Трампа регулярно проходят в дни национальных праздников: в День независимости тысячи человек вышли на улицы, несмотря на предупреждения президента о готовящемся "жестком ответе" на демонстрации. Организаторы подчеркивают, что акции 1 сентября будут мирными, в их повестке - защита трудовых прав, борьба с социальным неравенством, поддержка мигрантов и противодействие климатическому кризису. Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года. Как передавал корреспондент РИА Новости, в июле протесты после рейдов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE) в Лос-Анджелесе вылились в столкновения с полицией, которая применяла резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позднее акции протеста против политики администрации Трампа прошли также в Сан-Франциско и ряде других городов Калифорнии, а затем распространились и на другие штаты, включая Вашингтон.

