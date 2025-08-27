https://ria.ru/20250827/proryv-2037849945.html
Мужчина получил ожог ног при прорыве теплотрассы в Химках
Мужчина получил ожог ног при прорыве теплотрассы в Химках - РИА Новости, 27.08.2025
Мужчина получил ожог ног при прорыве теплотрассы в Химках
Мужчина, который пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках, получил ожог стоп средней тяжести, ему оказана вся необходимая медицинская помощь,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:11:00+03:00
2025-08-27T13:11:00+03:00
2025-08-27T13:11:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037828222_0:233:759:660_1920x0_80_0_0_0e049ee4f7c173406ca3a1a099c1cbe3.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, который пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках, получил ожог стоп средней тяжести, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации. Один человек пострадал при прорыве теплотрассы в Химках возле дома на Совхозной улице, пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. "По информации о пострадавшем Химкинская клиническая больница сообщает следующее. Он оперативно доставлен в приёмный покой ХКБ, где сразу же получил всю необходимую медицинскую помощь. У него диагностирован ожог стоп средней тяжести", - сказали в администрации. Уточняется, что от госпитализации пострадавший отказался ввиду удовлетворительного состояния, но по рекомендации врачей в итоге решил остаться в больнице для наблюдения до завтрашнего дня. Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что бригады "ТСК Мосэнерго" оперативно прибыли на место прорыва в микрорайоне Левобережный Химок и устранили утечку воды.
https://ria.ru/20250818/kamchatka-2035992067.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037828222_0:162:759:731_1920x0_80_0_0_24218fcd0871a2c9da20caf88b32fbdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
Мужчина получил ожог ног при прорыве теплотрассы в Химках
В Химках мужчина получил ожог стоп средней тяжести при прорыве теплотрассы
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, который пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках, получил ожог стоп средней тяжести, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
Один человек пострадал при прорыве теплотрассы в Химках
возле дома на Совхозной улице, пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб.
"По информации о пострадавшем Химкинская клиническая больница сообщает следующее. Он оперативно доставлен в приёмный покой ХКБ, где сразу же получил всю необходимую медицинскую помощь. У него диагностирован ожог стоп средней тяжести", - сказали в администрации.
Уточняется, что от госпитализации пострадавший отказался ввиду удовлетворительного состояния, но по рекомендации врачей в итоге решил остаться в больнице для наблюдения до завтрашнего дня.
Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что бригады "ТСК Мосэнерго" оперативно прибыли на место прорыва в микрорайоне Левобережный Химок и устранили утечку воды.