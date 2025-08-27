https://ria.ru/20250827/proryv-2037849945.html

Мужчина получил ожог ног при прорыве теплотрассы в Химках

Мужчина получил ожог ног при прорыве теплотрассы в Химках

2025-08-27T13:11:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, который пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках, получил ожог стоп средней тяжести, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации. Один человек пострадал при прорыве теплотрассы в Химках возле дома на Совхозной улице, пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. "По информации о пострадавшем Химкинская клиническая больница сообщает следующее. Он оперативно доставлен в приёмный покой ХКБ, где сразу же получил всю необходимую медицинскую помощь. У него диагностирован ожог стоп средней тяжести", - сказали в администрации. Уточняется, что от госпитализации пострадавший отказался ввиду удовлетворительного состояния, но по рекомендации врачей в итоге решил остаться в больнице для наблюдения до завтрашнего дня. Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что бригады "ТСК Мосэнерго" оперативно прибыли на место прорыва в микрорайоне Левобережный Химок и устранили утечку воды.

химки (городской округ в московской области)

2025

