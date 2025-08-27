Рейтинг@Mail.ru
Участники программы "Герои Ярославии" приступили к очному обучению
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:55 27.08.2025
Участники программы "Герои Ярославии" приступили к очному обучению
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Участники программы "Герои Ярославии", созданной в Ярославской области по аналогии с федеральным проектом "Время героев", приступили к очному обучению, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Участники региональной программы "Герои Ярославии", созданной по аналогии с федеральным проектом "Время героев", инициированным президентом России Владимиром Путиным, приступили к очному обучению", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, в течение года участники будут проходить интенсивный курс профессиональной переподготовки по направлению "Государственное и муниципальное управление". "Для каждого участника предусмотрена индивидуальная психологическая карьерная поддержка, которая поможет достижению личных целей и профессиональному росту. Помощь не закончится вместе с учебой. Обеспечим выпускникам дальнейшее сопровождение, включая консультации, курсы повышения квалификации и экспертное сообщество", - подчеркнул Евраев. Губернатор отметил, что правительство Ярославской области создает участникам СВО и ветеранам боевых действий все условия для их успешной интеграции в гражданскую жизнь и профессиональной реализации. Михаил Евраев подчеркнул, что программа "Герои Ярославии" создана, чтобы дать бойцам СВО возможность проявить себя, получить практический опыт и профессиональные навыки в органах власти и подведомственных организациях, развить лидерские качества и повысить свою квалификацию. Обучение построено на передовых образовательных технологиях и сочетает очные модули с дистанционной работой.
ярославская область
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
© Фото : Правительство Ярославской областиУчастники программы "Герои Ярославии" приступили к очному обучению
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Участники программы "Герои Ярославии", созданной в Ярославской области по аналогии с федеральным проектом "Время героев", приступили к очному обучению, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Участники региональной программы "Герои Ярославии", созданной по аналогии с федеральным проектом "Время героев", инициированным президентом России Владимиром Путиным, приступили к очному обучению", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, в течение года участники будут проходить интенсивный курс профессиональной переподготовки по направлению "Государственное и муниципальное управление".
"Для каждого участника предусмотрена индивидуальная психологическая карьерная поддержка, которая поможет достижению личных целей и профессиональному росту. Помощь не закончится вместе с учебой. Обеспечим выпускникам дальнейшее сопровождение, включая консультации, курсы повышения квалификации и экспертное сообщество", - подчеркнул Евраев.
Губернатор отметил, что правительство Ярославской области создает участникам СВО и ветеранам боевых действий все условия для их успешной интеграции в гражданскую жизнь и профессиональной реализации.
Михаил Евраев подчеркнул, что программа "Герои Ярославии" создана, чтобы дать бойцам СВО возможность проявить себя, получить практический опыт и профессиональные навыки в органах власти и подведомственных организациях, развить лидерские качества и повысить свою квалификацию. Обучение построено на передовых образовательных технологиях и сочетает очные модули с дистанционной работой.
