https://ria.ru/20250827/programma-2037899908.html

Участники программы "Герои Ярославии" приступили к очному обучению

2025-08-27T15:55:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037898234_0:119:951:654_1920x0_80_0_0_bbc4e1339fcffbc61828c48a321e764e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Участники программы "Герои Ярославии", созданной в Ярославской области по аналогии с федеральным проектом "Время героев", приступили к очному обучению, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Участники региональной программы "Герои Ярославии", созданной по аналогии с федеральным проектом "Время героев", инициированным президентом России Владимиром Путиным, приступили к очному обучению", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, в течение года участники будут проходить интенсивный курс профессиональной переподготовки по направлению "Государственное и муниципальное управление". "Для каждого участника предусмотрена индивидуальная психологическая карьерная поддержка, которая поможет достижению личных целей и профессиональному росту. Помощь не закончится вместе с учебой. Обеспечим выпускникам дальнейшее сопровождение, включая консультации, курсы повышения квалификации и экспертное сообщество", - подчеркнул Евраев. Губернатор отметил, что правительство Ярославской области создает участникам СВО и ветеранам боевых действий все условия для их успешной интеграции в гражданскую жизнь и профессиональной реализации. Михаил Евраев подчеркнул, что программа "Герои Ярославии" создана, чтобы дать бойцам СВО возможность проявить себя, получить практический опыт и профессиональные навыки в органах власти и подведомственных организациях, развить лидерские качества и повысить свою квалификацию. Обучение построено на передовых образовательных технологиях и сочетает очные модули с дистанционной работой.

ярославская область

ярославская область, михаил евраев