Захарова поблагодарила проект Радио Sputnik "Война на Востоке"
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность проекту Радио Sputnik "Война на Востоке" за освещение роли СССР на Дальнем Востоке в период Второй мировой войны и за разъяснение роли Советского Союза в ключевых событиях XX века.
"Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.
"Хотелось бы поблагодарить (проект "Война на Востоке" - ред.) за внимание к тематике Второй мировой, которая не закончилась разгромом Третьего рейха 9 мая 1945 года, а продолжилась на Дальнем Востоке. Рада, что такие серьезные медийные ресурсы и после информационного сопровождения, подготовки и празднования 80-летия Победы привлекаются к реализации проектов по продвижению исторической памяти и разъяснению роли Советского Союза в этих ключевых событиях 20 века", - сказала Захарова на пресс-конференции, посвящённой запуску подкаста "Война на Востоке".
Она отметила, что переодически вклад Красной Армии и флота в принуждении Токио к капитуляции подвергается преуменьшению как западными, так и реваншистскими японскими исследователями.
Очевидно, что только вступление СССР в войну с Японией, которое было заранее согласовано с союзниками, стало определяющим фактором для прекращения бессмысленного сопротивления и окончания Второй мировой войны, добавила официальный представитель МИД РФ.
По её словам, советские дипломаты в то время работали в Токио в таких условиях, которые напоминают условия работы российских дипломатов в недружественных странах с начала СВО сегодня.
"Ждем от подкаста живых воспоминаний участников тех героических событий и по возможности - переводов передач на иностранные языки, чтобы мы могли распространять их через наши ресурсы. Надеюсь, что этот проект вам понравится, придется по душе", - заключила Захарова.
"Это первый подобного рода проект для нашего медиахолдинга (МТС Медиа – ред.), и мы с гордостью представляем подкаст "Война на Востоке"… Его целью является сохранение исторической памяти и противодействие попытками любой фальсификации нашей истории", - сказала на пресс-конференции генеральный директор холдинга МТС Медиа Софья Митрофанова.
Пресс-конференция проходила в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".