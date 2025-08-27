Рейтинг@Mail.ru
Захарова поблагодарила проект Радио Sputnik "Война на Востоке" - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 27.08.2025 (обновлено: 14:36 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/proekt-2037882057.html
Захарова поблагодарила проект Радио Sputnik "Война на Востоке"
Захарова поблагодарила проект Радио Sputnik "Война на Востоке" - РИА Новости, 27.08.2025
Захарова поблагодарила проект Радио Sputnik "Война на Востоке"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность проекту Радио Sputnik "Война на Востоке" за освещение роли СССР на Дальнем Востоке в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:33:00+03:00
2025-08-27T14:36:00+03:00
россия
ссср
дальний восток
мария захарова
мтс
российское военно-историческое общество (рвио)
социальный навигатор
освобождение. путь к победе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_72bfda940a40b0f3a9f80e7d43c5b560.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность проекту Радио Sputnik "Война на Востоке" за освещение роли СССР на Дальнем Востоке в период Второй мировой войны и за разъяснение роли Советского Союза в ключевых событиях XX века. "Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества. "Хотелось бы поблагодарить (проект "Война на Востоке" - ред.) за внимание к тематике Второй мировой, которая не закончилась разгромом Третьего рейха 9 мая 1945 года, а продолжилась на Дальнем Востоке. Рада, что такие серьезные медийные ресурсы и после информационного сопровождения, подготовки и празднования 80-летия Победы привлекаются к реализации проектов по продвижению исторической памяти и разъяснению роли Советского Союза в этих ключевых событиях 20 века", - сказала Захарова на пресс-конференции, посвящённой запуску подкаста "Война на Востоке". Она отметила, что переодически вклад Красной Армии и флота в принуждении Токио к капитуляции подвергается преуменьшению как западными, так и реваншистскими японскими исследователями. "Дошли до того, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки уже объявляют чуть ли не гуманитарными миротворческими операциями, которые якобы позволили уменьшить количество потенциальных жертв от продолжения боевых действий. Это чудовищное кощунство", - подчеркнула Захарова. Очевидно, что только вступление СССР в войну с Японией, которое было заранее согласовано с союзниками, стало определяющим фактором для прекращения бессмысленного сопротивления и окончания Второй мировой войны, добавила официальный представитель МИД РФ. По её словам, советские дипломаты в то время работали в Токио в таких условиях, которые напоминают условия работы российских дипломатов в недружественных странах с начала СВО сегодня. "Ждем от подкаста живых воспоминаний участников тех героических событий и по возможности - переводов передач на иностранные языки, чтобы мы могли распространять их через наши ресурсы. Надеюсь, что этот проект вам понравится, придется по душе", - заключила Захарова. "Это первый подобного рода проект для нашего медиахолдинга (МТС Медиа – ред.), и мы с гордостью представляем подкаст "Война на Востоке"… Его целью является сохранение исторической памяти и противодействие попытками любой фальсификации нашей истории", - сказала на пресс-конференции генеральный директор холдинга МТС Медиа Софья Митрофанова. Пресс-конференция проходила в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250827/kitay-2037871075.html
https://sn.ria.ru/20250827/osvobozhdenie-2037861059.html
россия
ссср
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f849380a31a709568de02838f7be4e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, дальний восток, мария захарова, мтс, российское военно-историческое общество (рвио), социальный навигатор, освобождение. путь к победе, освобождение. мир народам
Россия, СССР, Дальний Восток, Мария Захарова, МТС, Российское военно-историческое общество (РВИО), Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Освобождение. Мир народам
Захарова поблагодарила проект Радио Sputnik "Война на Востоке"

Захарова поблагодарила Радио Sputnik за продвижение исторической памяти

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность проекту Радио Sputnik "Война на Востоке" за освещение роли СССР на Дальнем Востоке в период Второй мировой войны и за разъяснение роли Советского Союза в ключевых событиях XX века.
"Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Проект радио Sputnik и МТС Медиа покажут в Китае, заявил Примаков
Вчера, 14:03
"Хотелось бы поблагодарить (проект "Война на Востоке" - ред.) за внимание к тематике Второй мировой, которая не закончилась разгромом Третьего рейха 9 мая 1945 года, а продолжилась на Дальнем Востоке. Рада, что такие серьезные медийные ресурсы и после информационного сопровождения, подготовки и празднования 80-летия Победы привлекаются к реализации проектов по продвижению исторической памяти и разъяснению роли Советского Союза в этих ключевых событиях 20 века", - сказала Захарова на пресс-конференции, посвящённой запуску подкаста "Война на Востоке".
Она отметила, что переодически вклад Красной Армии и флота в принуждении Токио к капитуляции подвергается преуменьшению как западными, так и реваншистскими японскими исследователями.
"Дошли до того, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки уже объявляют чуть ли не гуманитарными миротворческими операциями, которые якобы позволили уменьшить количество потенциальных жертв от продолжения боевых действий. Это чудовищное кощунство", - подчеркнула Захарова.
Очевидно, что только вступление СССР в войну с Японией, которое было заранее согласовано с союзниками, стало определяющим фактором для прекращения бессмысленного сопротивления и окончания Второй мировой войны, добавила официальный представитель МИД РФ.
По её словам, советские дипломаты в то время работали в Токио в таких условиях, которые напоминают условия работы российских дипломатов в недружественных странах с начала СВО сегодня.
"Ждем от подкаста живых воспоминаний участников тех героических событий и по возможности - переводов передач на иностранные языки, чтобы мы могли распространять их через наши ресурсы. Надеюсь, что этот проект вам понравится, придется по душе", - заключила Захарова.
"Это первый подобного рода проект для нашего медиахолдинга (МТС Медиа – ред.), и мы с гордостью представляем подкаст "Война на Востоке"… Его целью является сохранение исторической памяти и противодействие попытками любой фальсификации нашей истории", - сказала на пресс-конференции генеральный директор холдинга МТС Медиа Софья Митрофанова.
Пресс-конференция проходила в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Запуск подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа Война на Востоке - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Запуск подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке"
Вчера, 13:44
 
РоссияСССРДальний ВостокМария ЗахароваМТСРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Социальный навигаторОсвобождение. Путь к ПобедеОсвобождение. Мир народам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала