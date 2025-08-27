Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о продвижении российских войск в Серебрянском лесничестве
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 27.08.2025
Боец рассказал о продвижении российских войск в Серебрянском лесничестве
Российские бойцы ежедневно продвигаются в Серебрянском лесничестве, подавляя попытки контратак отдельных групп ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета... РИА Новости, 27.08.2025
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 27 авг - РИА Новости. Российские бойцы ежедневно продвигаются в Серебрянском лесничестве, подавляя попытки контратак отдельных групп ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30 батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Моряк". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили, что российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР. "Работаем активно, ежедневно, разведка работает круглосуточно, как выявляются цели, так и отрабатываем по ним, уничтожаем. На участке фронта Серебрянское лесничество обстановка сейчас у нас напряжённая, так как ежедневно продвигаемся вперед. Враг принимает попытки вернуть обратно (некоторые позиции - ред.), но мы удерживаем и отбиваем его, всё дальше и дальше. Но отдельные группы попыток не оставляют", - рассказал "Моряк". Он пояснил, что на данный момент ВСУ активизировали воздушную разведку на данном участке. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 27 авг - РИА Новости. Российские бойцы ежедневно продвигаются в Серебрянском лесничестве, подавляя попытки контратак отдельных групп ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30 батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Моряк".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили, что российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР.
"Работаем активно, ежедневно, разведка работает круглосуточно, как выявляются цели, так и отрабатываем по ним, уничтожаем. На участке фронта Серебрянское лесничество обстановка сейчас у нас напряжённая, так как ежедневно продвигаемся вперед. Враг принимает попытки вернуть обратно (некоторые позиции - ред.), но мы удерживаем и отбиваем его, всё дальше и дальше. Но отдельные группы попыток не оставляют", - рассказал "Моряк".
Он пояснил, что на данный момент ВСУ активизировали воздушную разведку на данном участке.
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Заголовок открываемого материала