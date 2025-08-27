Рейтинг@Mail.ru
27.08.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, кому следует сделать прививку от гриппа
03:03 27.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кому следует сделать прививку от гриппа
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Прививка от гриппа необходима людям из "группы риска", работникам сферы здравоохранения, образования и других профессий с высоким риском инфицирования, оптимальным временем для вакцинации считается сентябрь-октябрь, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. "Прививка от гриппа особенно важна для населения, относящегося к "группам риска", у которого заболевание может протекать особенно тяжело и развиться осложнения. В эту категорию входят: дети, начиная с 6-месячного возраста, и подростки; пожилые люди; беременные женщины; лица с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболевания органов дыхания", - рассказали журналистам в ведомстве. Отмечается, что вакцинация также необходима работникам сферы здравоохранения, образования и другим профессиям с высоким риском инфицирования. Плановая вакцинация от гриппа предусматривает однократное введение вакцины, за исключением малолетних детей, прививающихся впервые. "Оптимальным временем для вакцинации считается начало осени, сентябрь-октябрь. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели. Поздняя иммунизация, например, во время эпидемии, может не дать необходимую защиту, так как иммунитет не успеет сформироваться", - добавили в пресс-службу. Вакцина делается внутримышечно, при этом кожа повреждается незначительно, поэтому попадание влаги не принесет никаких неприятных последствий, пояснили в Роспотребнадзоре. Однако в ведомстве рекомендовали на пару дней воздержаться от посещения бассейна и бани. Также не стоит чесать и тереть жёсткими мочалками место укола.
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
