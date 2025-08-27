Рейтинг@Mail.ru
Наследный принц Саудовской Аравии получил послание от Путина
17:45 27.08.2025 (обновлено: 18:12 27.08.2025)
Наследный принц Саудовской Аравии получил послание от Путина
Наследный принц Саудовской Аравии получил послание от Путина - РИА Новости, 27.08.2025
Наследный принц Саудовской Аравии получил послание от Путина
Российский президент Владимир Путин направил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману письмо, сообщило государственное агентство SPA. РИА Новости, 27.08.2025
ДОХА, 27 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин направил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману письмо, сообщило государственное агентство SPA."Его королевское высочество наследный принц и премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд &lt;...&gt; получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся отношений между двумя странами", — говорится в публикации. Отмечается, что российский посол в королевстве Сергей Козлов передал послание заместителю министра иностранных дел по многосторонним международным делам и генеральному куратору Агентства по делам общественной дипломатии министерства Абдуррахману ар-Расси.Во время встречи они обсудили двусторонние отношения и развитие сотрудничества в различных областях.На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с наследным принцем. Президент рассказал ему о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Политики также обсудили сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Они высоко оценили совместную работу в формате "ОПЕК+", направленную на обеспечение стабильности глобального энергетического рынка.
Наследный принц Саудовской Аравии получил послание от Путина

Путин отправил послание Мухаммеду бен Салману о двусторонних связях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ДОХА, 27 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин направил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману письмо, сообщило государственное агентство SPA.
"Его королевское высочество наследный принц и премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд <...> получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся отношений между двумя странами", — говорится в публикации.
Отмечается, что российский посол в королевстве Сергей Козлов передал послание заместителю министра иностранных дел по многосторонним международным делам и генеральному куратору Агентства по делам общественной дипломатии министерства Абдуррахману ар-Расси.
Во время встречи они обсудили двусторонние отношения и развитие сотрудничества в различных областях.
На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с наследным принцем. Президент рассказал ему о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Политики также обсудили сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Они высоко оценили совместную работу в формате "ОПЕК+", направленную на обеспечение стабильности глобального энергетического рынка.
В мире Россия Саудовская Аравия Владимир Путин Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии) ОПЕК
 
 
