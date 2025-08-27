https://ria.ru/20250827/prints-2037928104.html

Наследный принц Саудовской Аравии получил послание от Путина

27.08.2025

ДОХА, 27 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин направил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману письмо, сообщило государственное агентство SPA."Его королевское высочество наследный принц и премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд <...> получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся отношений между двумя странами", — говорится в публикации. Отмечается, что российский посол в королевстве Сергей Козлов передал послание заместителю министра иностранных дел по многосторонним международным делам и генеральному куратору Агентства по делам общественной дипломатии министерства Абдуррахману ар-Расси.Во время встречи они обсудили двусторонние отношения и развитие сотрудничества в различных областях.На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с наследным принцем. Президент рассказал ему о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Политики также обсудили сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Они высоко оценили совместную работу в формате "ОПЕК+", направленную на обеспечение стабильности глобального энергетического рынка.

