В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
Хорошие новости
 
09:56 27.08.2025 (обновлено: 11:16 27.08.2025)
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. В Приморском крае спасатели нашли группу туристов с двумя детьми, которые оказались отрезанными из-за разлива реки Кривая в Лазовском округе, сообщило региональное министерство ГО и ЧС. "Утром 26 августа 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба Лазовского муниципального округа получила сигнал о помощи от туристической группы из четырех человек, среди которых двое детей. На место происшествия была направлена группа спасателей 15-го отряда пожарной службы под руководством начальника отряда, с водителем, а также федеральные спасатели", — говорится в релизе. К вечеру удалось установить с семьей устойчивую связь и получить их координаты. Но проехать к туристам спасатели не смогли, поскольку дожди размыли дороги, а уровень воды в реке Кривой поднялся. Пожарный Андрей Михайлин, знающий местность, направился к ним с командой на ГАЗ-66. Днем 27 августа туристов вернули домой. Их состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Приморье 25 и 26 августа накрыл циклон, шли сильные ливни. В Находке выпала почти месячная норма осадков, во Владивостоке — около трети. На реках уровень воды поднялся до полуметра. Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток подъем воды сохранится, местами возможны подтопления.
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми

Приморские спасатели нашли отрезанных из-за разлива реки туристов с двумя детьми

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. В Приморском крае спасатели нашли группу туристов с двумя детьми, которые оказались отрезанными из-за разлива реки Кривая в Лазовском округе, сообщило региональное министерство ГО и ЧС.
"Утром 26 августа 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба Лазовского муниципального округа получила сигнал о помощи от туристической группы из четырех человек, среди которых двое детей. На место происшествия была направлена группа спасателей 15-го отряда пожарной службы под руководством начальника отряда, с водителем, а также федеральные спасатели", — говорится в релизе.
К вечеру удалось установить с семьей устойчивую связь и получить их координаты. Но проехать к туристам спасатели не смогли, поскольку дожди размыли дороги, а уровень воды в реке Кривой поднялся. Пожарный Андрей Михайлин, знающий местность, направился к ним с командой на ГАЗ-66.
Днем 27 августа туристов вернули домой. Их состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
Приморье 25 и 26 августа накрыл циклон, шли сильные ливни. В Находке выпала почти месячная норма осадков, во Владивостоке — около трети. На реках уровень воды поднялся до полуметра. Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток подъем воды сохранится, местами возможны подтопления.
