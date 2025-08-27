https://ria.ru/20250827/primore-2037792055.html
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми - РИА Новости, 27.08.2025
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
В Приморском крае спасатели нашли группу туристов с двумя детьми, которые оказались отрезанными из-за разлива реки Кривая в Лазовском округе, сообщило... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T09:56:00+03:00
2025-08-27T09:56:00+03:00
2025-08-27T11:16:00+03:00
хорошие новости
находка
владивосток
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037811213_0:244:1601:1144_1920x0_80_0_0_249dfd079c32d73162aa3268d95378dc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. В Приморском крае спасатели нашли группу туристов с двумя детьми, которые оказались отрезанными из-за разлива реки Кривая в Лазовском округе, сообщило региональное министерство ГО и ЧС. "Утром 26 августа 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба Лазовского муниципального округа получила сигнал о помощи от туристической группы из четырех человек, среди которых двое детей. На место происшествия была направлена группа спасателей 15-го отряда пожарной службы под руководством начальника отряда, с водителем, а также федеральные спасатели", — говорится в релизе. К вечеру удалось установить с семьей устойчивую связь и получить их координаты. Но проехать к туристам спасатели не смогли, поскольку дожди размыли дороги, а уровень воды в реке Кривой поднялся. Пожарный Андрей Михайлин, знающий местность, направился к ним с командой на ГАЗ-66. Днем 27 августа туристов вернули домой. Их состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Приморье 25 и 26 августа накрыл циклон, шли сильные ливни. В Находке выпала почти месячная норма осадков, во Владивостоке — около трети. На реках уровень воды поднялся до полуметра. Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток подъем воды сохранится, местами возможны подтопления.
https://ria.ru/20240822/pavodok-1967684725.html
находка
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037811213_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_57f231eadc5bf122ee1c9b690d11d01b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, владивосток, группа газ
Хорошие новости, Находка, Владивосток, Группа ГАЗ
В Приморье нашли пропавших туристов с детьми
Приморские спасатели нашли отрезанных из-за разлива реки туристов с двумя детьми
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. В Приморском крае спасатели нашли группу туристов с двумя детьми, которые оказались отрезанными из-за разлива реки Кривая в Лазовском округе, сообщило региональное министерство ГО и ЧС.
"Утром 26 августа 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба Лазовского муниципального округа получила сигнал о помощи от туристической группы из четырех человек, среди которых двое детей. На место происшествия была направлена группа спасателей 15-го отряда пожарной службы под руководством начальника отряда, с водителем, а также федеральные спасатели", — говорится в релизе.
К вечеру удалось установить с семьей устойчивую связь и получить их координаты. Но проехать к туристам спасатели не смогли, поскольку дожди размыли дороги, а уровень воды в реке Кривой поднялся. Пожарный Андрей Михайлин, знающий местность, направился к ним с командой на ГАЗ-66.
Днем 27 августа туристов вернули домой. Их состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
Приморье 25 и 26 августа накрыл циклон, шли сильные ливни. В Находке
выпала почти месячная норма осадков, во Владивостоке
— около трети. На реках уровень воды поднялся до полуметра. Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток подъем воды сохранится, местами возможны подтопления.