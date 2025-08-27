Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР
11:27 27.08.2025
Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР
Президент Польши Кароль Навроцкий призывает заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:27:00+03:00
2025-08-27T11:27:00+03:00
в мире
польша
южная америка
аргентина
кароль навроцкий
дональд туск
совет евросоюза
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий призывает заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом. В прошлом году в Польше прошли акции протеста фермеров, которые выступают резко против подписания соглашения о свободной торговле с Меркосур. "Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашение Европейского союза со странами Меркосур. Это действительно моя добрая воля. Это находится в сфере наших национальных интересов", - сказал Навроцкий, открывая совещание с кабинетом министров. Он отметил, что несмотря на оппозиционность к правительству Дональда Туска готов действовать вместе с камбином для того, чтобы помешать подписанию соглашения с Меркосур. "Я хочу поддержать господина премьера и всех господ министров. Построим вместе блокирующее меньшинство и будем действовать вместе", - сказал президент. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
польша
южная америка
аргентина
в мире, польша, южная америка, аргентина, кароль навроцкий, дональд туск, совет евросоюза
В мире, Польша, Южная Америка, Аргентина, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Совет Евросоюза
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий призывает заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом.
В прошлом году в Польше прошли акции протеста фермеров, которые выступают резко против подписания соглашения о свободной торговле с Меркосур.
Демонстрация в Париже против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Фермеры заблокировали шоссе у Парижа в знак протеста против сделки ЕС
18 ноября 2024, 01:46
"Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашение Европейского союза со странами Меркосур. Это действительно моя добрая воля. Это находится в сфере наших национальных интересов", - сказал Навроцкий, открывая совещание с кабинетом министров.
Он отметил, что несмотря на оппозиционность к правительству Дональда Туска готов действовать вместе с камбином для того, чтобы помешать подписанию соглашения с Меркосур.
"Я хочу поддержать господина премьера и всех господ министров. Построим вместе блокирующее меньшинство и будем действовать вместе", - сказал президент.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Протест бельгийских фермеров в связи с намерением Еврокомиссии подписать договор о свободной торговле со странами Латинской Америки - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Бельгийские фермеры вышли на протест против соглашения о свободной торговле
13 ноября 2024, 16:22
 
