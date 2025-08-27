Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР

https://ria.ru/20250827/prezident-2037814749.html

ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий призывает заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом. В прошлом году в Польше прошли акции протеста фермеров, которые выступают резко против подписания соглашения о свободной торговле с Меркосур. "Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашение Европейского союза со странами Меркосур. Это действительно моя добрая воля. Это находится в сфере наших национальных интересов", - сказал Навроцкий, открывая совещание с кабинетом министров. Он отметил, что несмотря на оппозиционность к правительству Дональда Туска готов действовать вместе с камбином для того, чтобы помешать подписанию соглашения с Меркосур. "Я хочу поддержать господина премьера и всех господ министров. Построим вместе блокирующее меньшинство и будем действовать вместе", - сказал президент. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

