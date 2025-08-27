Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону после падения БПЛА загорелась крыша многоэтажки - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 27.08.2025 (обновлено: 06:27 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/pozhar-2037759772.html
В Ростове-на-Дону после падения БПЛА загорелась крыша многоэтажки
В Ростове-на-Дону после падения БПЛА загорелась крыша многоэтажки - РИА Новости, 27.08.2025
В Ростове-на-Дону после падения БПЛА загорелась крыша многоэтажки
Взрыв после падения БПЛА произошел на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, после этого начался пожар, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T00:34:00+03:00
2025-08-27T06:27:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
таганрог
юрий слюсарь
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Взрыв после падения БПЛА произошел на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, после этого начался пожар, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.&quot;В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский&quot;, — написал он .На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.Беспилотная опасность на территории региона действует с 21.45 мск вторника. По информации Слюсаря, силы ПВО уничтожили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250821/poezda-2036635836.html
ростов-на-дону
ростовская область
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, юрий слюсарь
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Таганрог, Юрий Слюсарь , Специальная военная операция на Украине

В Ростове-на-Дону после падения БПЛА загорелась крыша многоэтажки

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Взрыв после падения БПЛА произошел на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, после этого начался пожар, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«

"В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский", — написал он .

На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.
Беспилотная опасность на территории региона действует с 21.45 мск вторника. По информации Слюсаря, силы ПВО уничтожили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
После падения БПЛА в Воронежской области задерживаются 19 поездов
21 августа, 06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьТаганрогЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала