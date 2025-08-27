https://ria.ru/20250827/pozhar-2037759772.html
В Ростове-на-Дону после падения БПЛА загорелась крыша многоэтажки
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Взрыв после падения БПЛА произошел на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, после этого начался пожар, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский", — написал он .На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров, пострадавших нет.Беспилотная опасность на территории региона действует с 21.45 мск вторника. По информации Слюсаря, силы ПВО уничтожили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
