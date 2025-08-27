https://ria.ru/20250827/potok-2037776292.html

Обвиняемого в подрыве "Северных потоков" поймали на третьи сутки

РИМ, 27 авг - РИА Новости. Украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", поймали на третьи сутки после его объявления в международный розыск немецкой прокуратурой, следует из документов, поступивших в распоряжение РИА Новости. Как следует из распоряжения суда Болоньи об аресте Кузнецова, европейский мандат на его арест власти Германии выпустили в понедельник, 18 августа. Уже в ночь на 21 августа итальянские карабинеры поместили его под предварительный арест в ходе ночной операции в гостиничном комплексе, где Кузнецов остановился на отдых с семьей. Точным временем ареста в судебных документах обозначено 3.10 (4.10 мск четверга). Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

