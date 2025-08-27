Рейтинг@Mail.ru
05:14 27.08.2025 (обновлено: 09:07 27.08.2025)
Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"
Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"
В диверсионную группу, якобы совершившую теракты на газопроводах "Северный поток", входили семь человек, включая координатора операции — гражданина Украины... РИА Новости, 27.08.2025
БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. В диверсионную группу, якобы совершившую теракты на газопроводах "Северный поток", входили семь человек, включая координатора операции — гражданина Украины Сергея Кузнецова, говорится в Европейском ордере на арест, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Ему (Кузнецову. — Прим. ред.) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", — указывается в документе.По полученным данным, участники группы якобы установили взрывчатки 22 сентября 2022 года и вернулись в порт Вик. После этого Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы прогремели около 2:03 и 19:03 26 сентября. Они вызвали разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море. "Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию", — уточняется в ордере. В итоге "Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Обе ветки оканчиваются в немецком Лубмине. Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.
Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"

В якобы осуществившую взрывы на "Северных потоках" группу входило семь человек

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. В диверсионную группу, якобы совершившую теракты на газопроводах "Северный поток", входили семь человек, включая координатора операции — гражданина Украины Сергея Кузнецова, говорится в Европейском ордере на арест, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Ему (Кузнецову. — Прим. ред.) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", — указывается в документе.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Обвиняемого в подрыве "Северных потоков" поймали на третьи сутки
06:19

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

По полученным данным, участники группы якобы установили взрывчатки 22 сентября 2022 года и вернулись в порт Вик. После этого Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы прогремели около 2:03 и 19:03 26 сентября. Они вызвали разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море.
"Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию", — уточняется в ордере.
В итоге "Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Обе ветки оканчиваются в немецком Лубмине.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" пользовался переводчиком
07:22

Арест предполагаемого организатора диверсий

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.

По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.

Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам"
Вчера, 23:28
 
