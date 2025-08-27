https://ria.ru/20250827/potok-2037773402.html

Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"

Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"

БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. В диверсионную группу, якобы совершившую теракты на газопроводах "Северный поток", входили семь человек, включая координатора операции — гражданина Украины Сергея Кузнецова, говорится в Европейском ордере на арест, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Ему (Кузнецову. — Прим. ред.) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", — указывается в документе.По полученным данным, участники группы якобы установили взрывчатки 22 сентября 2022 года и вернулись в порт Вик. После этого Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы прогремели около 2:03 и 19:03 26 сентября. Они вызвали разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море. "Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию", — уточняется в ордере. В итоге "Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Обе ветки оканчиваются в немецком Лубмине. Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.

